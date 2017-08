Der Präsident mit Heimvorteil

Trachtenjanker, Schützenkompanie und zum Schluss noch ein Schnaps: Das ist Alexander Van der Bellen ja gewohnt. Nicht nur, weil er im Kaunertal aufgewachsen ist. Sondern auch, weil er im vergangenen Bundespräsidenten-Wahlkampf seine rustikale Seite entdecken musste. Dementsprechend entspannt bewegt er sich also mittlerweile, als ihn die Männer mit Alpinhut und Gewehr vor dem Congress Centrum begrüßen.

Anlass ist nicht nur sein persönlicher Empfang, sondern auch der offizielle Auftakt der Politischen Gespräche des Forums. Zuvor hat der Bundespräsident in seiner Rede dafür plädiert,beides zu verbinden: Also regionale Traditionen und Interessen mit einem internationalen Weitblick. Aber gerade bei jüngeren Menschen sei das ohnehin kein Problem. „Sie sind Tiroler, Österreicher und Europäer – oder Sizilianer, Italiener, Europäer.“

„Wir waren auch naiv“

Das vereinte Europa sei eine „einzigartige Zivilisationsleistung“, die durch „pure Einsicht“ hergestellt worden sei – „und nicht durch Gewalt“. Daran müsse man auch in Zukunft festhalten. „Aber okay, wir waren auch naiv“, sagt Van der Bellen. Jetzt wolle mit Großbritannien ein Land die Union freiwillig verlassen – daran hätte bei der Vertragsunterzeichnung niemand gedacht.

Es gebe aber natürlich Änderungsbedarf – nur würde sich kaum jemand darüber trauen. „Für den gelernten Österreicher gibt es ein Sprichwort: Es darf reformiert werden, aber ändern soll sich nichts.“

Man merkt recht schnell: Das Forum ist genau Van der Bellens Terrain. Ein geschützter Bereich, wo man entschleunigt diskutieren kann, wo keine schnellen Antworten gefragt sind und man nebenbei vielleicht auch gemütlich eine rauchen kann. Wo es unter den Teilnehmern einen Konsens darüber gibt, dass es ein Mehr an Europa braucht und sich die Gesellschaft öffnen soll. Er wechselt bei der Rede vom Deutschen ins Englische, sagt dann: „Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Ich schaue auf meine Unterlagen und sehe etwas auf Deutsch stehen. Was ist denn das?“

Ähnlich gibt er sich schon ein paar Stunden zuvor, bei einem (mehr oder weniger) spontanen Fireside Talk auf der Wiese („thinkers meadow“) neben dem Congress Centrum. Einige junge Stipendiaten sind um den Präsidenten versammelt. Der andere Präsident, also Franz Fischler vom Forum Alpbach, mahnt sie zuvor: „Wir sind nicht nur für Selfies hier, sondern um ungezwungen zu diskutieren.“

Die erste Frage beantwortet Van der Bellen dann auch sehr direkt: Ob er den anwesenden jungen Menschen raten würde, in ihrem Alter in die Politik zu gehen? „Hm“, sagt der Präsident kurz mit einem Grinsen. Dann fügt er hinzu: „Ich würde jungen Menschen raten, zuerst ihre Ausbildung abzuschließen und ein paar Jahre in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Bereich Erfahrung zu sammeln.“ Diesen Rat hätte er schon öfters gegeben, „aber so gut wie niemand hat ihn jemals befolgt“.

„Wenn's nicht läuft, dann läuft es nicht“

Böse Zungen (also Journalisten) könnten dies als indirekte Attacke auf ÖVP-Chef Sebastian Kurz interpretieren. Daher bemüht sich Fischler, schnell zu erklären: „Van der Bellen hat lange im Universitätsbereich gearbeitet, daher sagt er das.“

Recht unverblümt kommentiert Van der Bellen dann aber eh auch die derzeitige (chaotische) Performance seiner Mutterpartei, der Grünen. Es gebe ja das Sprichwort: „Wenns laft, dann lafts.“ Und: „Wenn's nicht läuft, dann läuft es nicht.“

Seiner Meinung nach läuft es übrigens auch nicht so für die FPÖ, zumindest würden die Umfragen nicht mehr so gute Werte zeigen wie noch vor einem Jahr. Daher stelle sich die so oft gestellte Frage, ob er einen Kanzler Heinz-Christian Strache angeloben würde, nicht mehr so – zumindest nicht mehr in der ursprünglichen Intensität.

Dann kommt er zum ursprünglichen Thema zurück, nationale versus regionale Konflikte. Jetzt würden sich Politiker im Zweifelsfall für die Interessen jener entscheiden, die sie direkt wählen. Auch hier brauche es mehr Weitblick. Zum Schluss gibt es zwar keinen Schnaps, aber noch einige Selfies. Aber auch das ist Van der Bellen mittlerweile gewohnt.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2017)