Schreiben über Korea: „Ich will Dinge verstehen“

Sie ist in Südkorea geboren, mit ihren Eltern aber früh nach Österreich ausgewandert – und bis heute hat Anna Kim ein „distanziertes Verhältnis“ zu ihrem Geburtsland, erzählt sie in Alpbach. Erst im Zuge der Recherche für ihren jüngsten Roman „Die große Heimkehr“ hat sie sich intensiv mit der Geschichte des Landes beschäftigt. Nord- und Südkorea sind für sie „wie eineiige Zwillinge, die bei verschiedenen Eltern aufgewachsen sind“. Deren Geschichte lange Zeit sehr parallel lief, in beiden Staaten reagierten das Militär und Diktatoren, die sich gegen die Großmächte USA und Sowjetunion behaupten mussten:im Norden Kim Il-sung, im Süden Park Chung-hee. Und dennoch gelang es nur Südkorea, die Diktatur abzustreifen. Und zwar, weil es in die richtigen Kooperationen – vor allem zu den USA, aber auch Japan – eingebettet gewesen ist. Ganz anders als der Norden.

„Ich will Dinge verstehen“

Es hat eine gewisse Tradition, dass die Alpbacher Rechtsgespräche von einem Dichter, einer Dichterin eröffnet werden. In diesem Jahr war das eben die 1977 geborene Anna Kim, die sich in ihren Romanen wiederholt mit der Nachzeichnung von politikhistorischen Stoffen auseinandersetzt. In „Die gefrorene Zeit“ beschäftigte sie sich mit den Folgen des Jugoslawienkriegs, in „Anatomie einer Nacht“ mit der Identität Grönlands und nun eben mit der Geschichte Koreas zur Zeit des Kalten Krieges. Anna Kim sagt, sie habe sich während des Philosophiestudiums mit Ästhetik und Lyrik beschäftigt und „irgendwann festgestellt, dass mir das nicht reicht. Die Konzentration auf das Formale war mir zu wenig“. Ihre Eltern seien zudem sehr politische Menschen gewesen. Das prägt. Außerdem sagt sie: „Ich will Dinge verstehen.“ Deswegen vertieft sie sich gerne in die Recherche, gräbt in Archiven, spricht mit Zeitzeugen.

„Sehe keine Kriegsgefahr“

Den aktuellen Konflikt zwischen den USA und Nordkorea beobachtet sie weiterhin interessiert. Sie glaubt allerdings nicht, dass es eine akute Kriegsgefahr gibt. Auch in Südkorea sieht die kaum jemand. „Die Menschen sind beinahe abgestumpft“, sagt sie. Wer so nah an einem Aggressor lebt, sieht die Gefahr nicht mehr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2017)