Wo bleibt das Euro-Facebook?

Die Polizeidichte bei dieser Breakout Session im zweiten Stock der Hauptschule war außergewöhnlich hoch. Was sicher an der Anwesenheit von Innenminister Wolfgang Sobotka lag, aber auch daran, dass das Thema Mitarbeiter aus Ministerium und von der Polizei interessiert haben dürfte. Mancher Uniformträger blieb im Klassenraum, als der Minister schon längst zur nächsten Veranstaltung aufgebrochen war. Der von Corinna Milborn moderierte Nachmittag drehte sich um die Herausforderungen und Chancen von sozialen Medien und digitaler Sicherheit.

Die Diskutanten waren sich weitgehend einig: Facebook und andere digitale Netzwerke liefern uns eine zentrale Infrastruktur, „ein Identitätsportal ins Internet“, nannte es etwa Sarah Spiekermann-Hoff von der WU Wien. Es bringe daher nichts, die Amerikaner zu verteufeln, so Michael Hirschbrich, der CEO des Medien-Start-ups Updatemi, „sie haben einfach nur gute Produkte gemacht, die wir nutzen“. Anstatt sich ständig damit zu beschäftigen, wie man sie regulieren oder stoppen könne, wäre es an der Zeit, sich in Europa damit zu beschäftigen, wie man selber solche Unternehmen gründen kann. Minister Sobotka argumentierte ähnlich: Europa habe keine eigenen Ratingagenturen, keine sozialen Netzwerke. „Es wäre ein Ansatz, vielleicht auch nach Brexit, Europa in einzelnen Fällen neu zu bauen.“

„Nicht von Sobotka leben“

„Presse“-Chef Rainer Nowak bezweifelt, „dass Facebook für immer so stark bleibt und alle Macht der Welt hat“. Er sei gegen naive Wandmalerei und den ewigen Ruf nach einer europäischen Lösung oder der Forderung, unabhängiger Journalismus müsse gefördert werden. „Von wem denn? Ich will nicht vom Herrn Sobotka leben müssen.“ Klassische Medien würden weiterhin auf Reichweite setzen müssen und also ihre Inhalte auf Facebook und Twitter ausspielen. „Sonst verlieren wir.“ Dennoch könne man sich gegen gewisse Praktiken dieser Firmen wehren: „Herr Innenminister, Sie kennen das. Man kann schon jemanden ein bisschen quälen.“



("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)