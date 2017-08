Das Geschäft, in dem es (fast) alles gibt

Der Schritt über die Türschwelle eröffnet ein regelrechtes Universum. Und was man durch die Auslage und auf den Stufen zum Eingang schon zu erahnen glaubte, wird um ein Vielfaches übertroffen, wenn man im Geschäft den Blick über die deckenhohen Regale schweifen lässt. Da sind Brettspiele, Spielkarten und Spritzpistolen, Filzhüte, Strohhüte und metallene Landesadler in groß und klein. Da sind Friedhofskerzen, Kochlöffel, Pfannen und Schnapsgläser, Schrauben und Nägel, Haken und Hacken, Bohrmaschinen und Besen.

Auch beim dritten, vierten und fünften Durchstreifen der engen, nach nicht ganz nachvollziehbarem Muster voll geräumten Gänge stößt man im Kaufhaus Messner mitten in Brixlegg auf etwas, das man noch nicht gesehen hat. Man möchte glauben, dass es den Einheimischen auch nach Jahren noch so geht. „Wenn's mir doch selber so geht, wenn ich auf'd Nacht durchgeh“, sagt Chefin Maria Messner (55), deren helle Stimme man schon von irgendwo hinter den Regalen mit Kupferpfannen und Kuchenformen, auf deren anderer Seite die Spitzendeckchen liegen, gehört hatte.

Alles ist machbar

„Gell, manche Sachen sind so nett, die kann man fast nicht auslassen“, kommentiert Messner den Kauf eines Schnapsgläsersets im 60er-Jahre-Stil, dessen einzelne Gläser sie sorgfältig in Papier einwickelt. „Darf i Sie ein bisserl entführen?“, fragt sie eine Dame, die Weingläser sucht und die wenige Minuten später mit ebendiesen und außerdem einer Gmundnertasse wiederkommt. „Das ist doch was Wunderbares, wenn man den Tag mit so etwas Hübschem beginnt“, sagt die Chefin, die hinter ihrer Budel steht, seit sie 14 ist. Und die, wie sie sagt, nie etwas anderes machen wollte.

Ihr Motto: Alles ist machbar. Eine Familie bekommt den neuen Plastiktraktor nicht mehr ins Auto: „Sollen wir ihn euch bringen? Wo seid's denn, wir führen ihn euch hin. Sicher nicht?“ Eine Dame ist unsicher, ob sie eine rote oder doch eine blaue Marienikone will: Beide werden bestellt. Um fünf Minuten nach zwölf, eigentlich der Zeit für die tägliche Mittagspause, kommt ein Mädchen mit seinem Vater, um sich einen Hula-Hoop-Reifen zu kaufen. „Kemmts eina, ja natürlich.“ Der nächste Kunde, der später etwas abholen möchte: nur herein.

„Das ist so nett, wenn sich die Leute freuen, weil es hier so viel zu entdecken gibt“, sagt Messner, hinter der sich Stoffe, Nähseiden und Spiele türmen, außerdem Türschmuck („Griaß di, kimm eina“) und mit Tirolwappen oder Kreuz bestickte Wandbilder. „Besonders schön ist, wenn sie hier was finden, das sie schon lang gesucht haben.“ Was bei der Auswahl von wohl mehreren tausend Produkten, genau weiß es auch Messner selbst nicht, nicht unwahrscheinlich ist. „Es gibt schon Sachen, die wir nicht haben“, sagt sie. „Aber was wir nicht haben, wird bestellt.“

Das Geschäft ist ein Familienbetrieb. Und Maria Messner ist nicht die einzige, die es mit echter Passion betreibt. „Mein Vater war mit sehr viel Liebe dabei“, sagt sie. „Der hat mit 92 Jahren immer noch die Rechnungen geschrieben.“ Statt das Geschäft zu verändern oder zu modernisieren, habe er lieber neue Waren gekauft. Ein Prinzip, dem die Tochter treu geblieben ist. Nicht nur, weil es weder Homepage noch Mailadresse gibt, scheint das Kaufhaus ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Obwohl auf der Budel inzwischen auch Fidget Spinner liegen.

Einkaufen und ein wohliges Gefühl

Modernität hin oder her: In dem Geschäft sind an diesem Vormittag immer mindestens drei Kunden. Kinder suchen sich Spielzeug aus, eine Dame braucht einen Gummizug, ein Handwerker geht zum Werkzeug, wo er von einem Mitarbeiter versorgt wird. Die Männer, die da meist innerhalb weniger Sekunden das Gesuchte irgendwo hervorholen, was auch immer es ist, lobt die Chefin des Ladens wieder und wieder. „Ohne meine wunderbaren Mitarbeiter ist der Messner nichts“, sagt sie.

Es ist unwahrscheinlich, dass man ganz ohne einen Einkauf aus dem Kaufhaus geht. Sei es ein emaillierter Milchkrug, ein Spielkartenquartett, eine hölzerne Butterform: Irgendetwas findet man ziemlich sicher, das man schon lange gesucht hat. Ob man davon nun wusste oder nicht. Im Fall der Autorin waren das: mit Marillen, Zwetschken und Himbeeren bemalte Schnapsgläser, zwei Trinkflaschen zum Wandern und sechs gusseiserne Garderobenhaken. Und irgendwie ein wohliges Gefühl.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)