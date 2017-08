Eine Polizeipräsenz wie selten zuvor

Der Blick seiner Personenschützer ist wachsam, als der Bundespräsident bei einem spontanen Gespräch im Freien rasch von über hundert Menschen umringt wird. Ähnlich konzentriert wirken die Bewacher des Innenministers, der sich spätabends durch die Menge im übervollen Jakober zu zwei Regierungskollegen vorkämpfen muss. Die Eigenheiten von Alpbach sind sicherheitstechnisch durchaus fordernd. Beinahe die gesamte Bundesregierung ist hier vertreten, ebenso wie ausländische Regierungsmitglieder, Wirtschaftsbosse, Diplomaten und manch polarisierende Personen der Zivilgesellschaft.

Viele dieser Menschen brauchen besonderen Schutz, wie auch die Großveranstaltung an sich. Zugleich steht das Forum aber seit jeher für ein besonderes Flair der Offenheit und Spontanität. Es ist üblich, dass jeder jeden ansprechen kann, Politiker sich unters „Volk“ mischen. Veranstaltungen außerhalb des offiziellen Rahmens werden oft kurzfristig angesetzt und alle wichtigen Akteure wohnen auch in Alpbach, werden in dem kleinen Dorf also auch beim Essen, Feiern oder Spazierengehen ständig erkannt.

Kein „hermetisch abgeriegeltes“ Forum

Geht es nach den Veranstaltern, sollen all diese Freiheiten auch in Zeiten wachsender Terrorangst und steigender Sicherheitsbedürfnisse erhalten bleiben. „Wenn wir uns hier verbarrikadieren, gibt es ,Alpbach' einfach nicht mehr“, ist sich Forums-Geschäftsführer Philippe Narval sicher. Er hat das aktuelle Sicherheitskonzept mitentwickelt. Für ein „hermetisch abgeriegeltes“ Forum würde er selbst nicht arbeiten wollen. Dass die Vorsicht aber trotzdem zunimmt, die Sicherheitsmaßnahmen zuletzt verschärft wurden, lässt sich nicht abstreiten. Langjährige Forumsgäste erzählen, es habe „noch nie“ so viel sichtbare Polizeipräsenz im Dorf gegeben wie dieses Jahr. Erstmals gibt es auch Taschenkontrollen und Kartenscanner an den Saaleingängen im Konferenzzentrum.

„Wir reagieren damit auf den steigenden Druck aus der Bevölkerung. Besucher fragen uns heute: ,Habt ihr ein Sicherheitskonzept?‘ “, sagt Narval. Prinzipiell hält er die gesellschaftliche Debatte rund um das Thema aber für fehlgeleitet: „Es gibt nie absolute Sicherheit, und das Beharren darauf erzeugt nur Paranoia. Wenn es jemand wirklich darauf anlegt, hier einen Terroranschlag zu verüben, sind wir genauso sicher oder unsicher wie jeder andere Ort.“



Mit welchen Maßnahmen das Forum und seine Besucher konkret geschützt werden, ist freilich kaum in Erfahrung zu bringen. Von der Landespolizeidirektion Tirol heißt es nur, es gebe ein „umfassendes Konzept“, in dessen Rahmen das Einsatzkommando Cobra, der Verfassungsschutz und die örtliche Polizei in Alpbach zusammenarbeiten würden. Nähere Informationen werden aus sicherheitstaktischen Gründen nicht herausgegeben. Selbst die Zahl der eingesetzten Polizisten ist geheim. Generell ist aber bekannt, dass Bundespräsident, Bundeskanzler, Innen- und Außenminister immer Personenschutz durch Cobra-Beamte erhalten. Für andere Politiker gibt es ihn anlassbezogen.

Besonders aufgefallen am heurigen Forum ist der massive Schutz für Seyran Ateş. Die Mitgründerin einer liberalen Moschee in Berlin hat über hundert Morddrohungen erhalten und war in Alpbach mit gleich fünf Leibwächtern unterwegs, die ihr vom deutschen Staat zur Verfügung gestellt wurden. Auch Israels Botschafterin Talya Lador-Fresher reiste mit eigenen Sicherheitsleuten nach Tirol an. Neben Personenschützern sind am Forum auch noch die beiden Polizei-Spürhunde Lino und Juma im Einsatz. Sie durchsuchen vorab die Konferenzsäle und Hotelzimmer gefährdeter Personen und können 37 Arten von Sprengstoff erkennen.

„Ein ganzes Dorf denkt mit“

Philippe Narval ist ein großer Fan der beiden Hunde, und auch sonst lobt er die Zusammenarbeit mit der Polizei: „Die Polizei versteht die Kultur des Forums sehr gut und hält sich im Hintergrund, das ist alles gut abgestimmt mit uns.“ Ernsthafte sicherheitsrelevante Zwischenfälle hat es in der Geschichte des Forums noch nicht gegeben. Im Vorjahr wurde zwar ein Saal wegen eines herrenlosen Rucksackes geräumt, es handelte sich aber um einen Fehlalarm. Diese Bilanz sei auch der Alpbacher Bevölkerung zu verdanken: „Ein ganzes Dorf denkt hier mit und fühlt sich verantwortlich“, erzählt Narval. „Es wird vieles an uns herangetragen.“ Unfälle hingegen seien natürlich häufiger. „Das größte Sicherheitsrisiko in Alpbach“, meint der Geschäftsführer, „sind Menschen, die sich selbst beschädigen.“

Michael Unger ist Medienstipendiat des Clubs Alpbach Niederösterreich.