Wie man Kraftlackel aufs Kreuz legt

Zwischen 20 und 30 Meter Durchmesser hat der Kreis, in dem geranggelt wird. Nicht irgendwie gerangelt: Es gibt klare Regeln für dieses „ehrliche Kräftemessen“, sagt Thomas Kostenzer. Als Sieger aus dem Wettkampf Mann gegen Mann geht hervor, wer den anderen aufs Kreuz legt, sagt er. Der 25-Jährige ist der Obmann der Alpbacher Ranggler. Sobald einer der beiden den Boden mit der Schulter berührt, ist der Kampf zu Ende. Sechs Minuten sind dafür Zeit.



Jeweils zwei Duelle finden gleichzeitig statt, überwacht von je einem Schiedsrichter. Zwei weitere Nebenschiedsrichter achten darauf, dass die Linie, die die Kampffläche begrenzt, nicht übertreten wird. Wenn das passiert, wird die Zeit angehalten, bis die Ranggler wieder im Ring sind.

Der archaische Sport, der in den Tälern des Tiroler Unterlandes, Teilen Südtirols und des südöstlichen Bayerns und Salzburgs gepflegt wird, erinnert an das griechisch-römische sowie an das Sumo-Ringen oder an Judo. Und es wird wie das in der Schweiz populäre Schwingen im Freien ausgeübt. In weißer Hose samt Gürtel und weißem Hemd: Die Rangglerpfoad ist aus einem ganz speziellen Stoff aus Nylon und Leinen gefertigt. „Den muss man immer extra bestellen“, sagt Kostenzer, „er ist weich, aber zugleich extrem belastbar.“ Das muss er auch sein, denn beim Ranggeln wird fest zugepackt. Das machen schon die Vierjährigen. Bis 18 ranggeln die Kinder und Jugendlichen – Mädchen und Burschen – in Altersklassen. Danach geht's in die Allgemeine Klasse, die in vier Leistungskategorien unterteilt ist. Je mehr Punkte ein Ranggler – in der Allgemeinen Klasse sind es dann nur noch Männer – bei Turnieren erreicht, desto höher steigt er auf.

Hogmoar will jeder werden

Apropos Turniere: Von Mitte April bis Oktober findet beinahe jedes Wochenende ein Turnier statt – rund 20 sind es pro Jahr –, bei dem der Sieger mit dem Ehrentitel „Hogmoar“ ausgezeichnet wird. Besonders prestigeträchtig ist der Sieg beim „Hundstoaranggeln“, das 2010 zum nationalen Immateriellen Kulturerbe der Unesco erklärt wurde und immer am Sonntag um Jakobi (25. Juli) in Hund-stein im Salzburgischen Pinzgau stattfindet. Doch nicht nur der Hogmoar bringt in der Szene viel Ansehen, auch die Landes- und Staatsmeistertitel und der Sieg im Alpencup, der den Saisonbesten auszeichnet. Ein Titel, den noch kein Alpbacher je einheimsen konnte. Aber, sagt Kostenzer, „wir sind mit 25, 30 Mitgliedern ein eher kleiner Verein“. Er selbst muss derzeit pausieren: Wieder zwingt ihn ein Kreuzbandriss zur Pause. Es ist seine fünfte Knieblessur – die zweite, die er sich beim Ranggeln zugezogen hat, wie der Bundesforste-Mitarbeiter erzählt. 17 Jahre ist er schon dabei. Zwar hat das Ranggeln in seiner Familie keine Tradition, doch als Achtjähriger kam er über einen Freund zum Training – und begeisterte in der Folge auch seine beiden jüngeren Brüder.



Zweimal die Woche trainieren die Alpbacher zwischen September und dem Beginn der Wettkampfsaison, die Wurf- und Hebeltechniken: den Ausheber, Stierer, Knipfer, Hufer, Achsler und natürlich den prestigeträchtigen Kreuzwurf. Dazu geht der werfende Ranggler in die Knie, fasst seinen Gegner in Halsnähe am Hemd und bei der Kniekehle, nimmt ihn mit Schwung auf seine Schultern und sein Genick und wirft ihn zu Boden. Daher können Männer mit den unterschiedlichsten Staturen Hogmoar werden. Manche Techniken bevorzugen die Kräftigen und Großen, andere die Quirligen und Kleinen. „Beißen, würgen, kratzen, boxen ist verboten“, sagt Kostenzer, doch das eine oder andere versteckte Foul komme im Ring schon vor.



Dafür gehe es bei den Turnieren sonst recht friedlich zu. Raufereien, wie sie hin und wieder bei Zeltfesten vorkommen, seien eine Seltenheit. Sogar beim Traditionsduell der Alpbacher mit den benachbarten Wildschönauern oben auf dem Schatzberg. Das habe, wie Kostenzer sagt, eine ganz spezielle Atmosphäre. Es sei ein richtiges Bergfest mit Ausschank und Grillerei. „Das ist bärig“, sagt Kostenzer, zuerst werde geranggelt und „dann gehen wir gemeinsam was trinken“. Heuer allerdings fällt das Kräftemessen am Berg aus, weil der Lift auf den Schatzberg nicht in Betrieb ist. Offensichtlich sind die Ranggler eben Ranggler – und keine Wanderer.

Alles oder nichts

Sie sollten aber jedenfalls ein wenig auch Taktiker sein. Denn wenn in den sechs Minuten Kampfzeit keine Entscheidung fällt, scheiden beide aus. Das ist wie beim sogenannten Gefangenendilemma – keiner hat etwas davon. Wem es gelingt, die Entscheidungen in den jeweiligen Runden schnell herbeizuführen, hat auch im Finale etwas davon. Denn gibt es im Finale nach sechs Minuten keinen Sieger, gewinnt der, der in den Vorrunden weniger Zeit gebraucht hat. Der Langsamere muss im Finale also ordentlich an- und zugreifen.