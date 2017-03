Ivanka Trump verwandelte ihren Vater in einen freundlichen US-Präsidenten

Warum war Donald Trump auf einmal so freundlich? Viele stellten sich nach der Rede des US-Präsidenten vor dem US-Kongress am Dienstag diese Frage. Zumal er sich dann auch noch am Tag darauf auch noch via Twitter höflich für das Zuhören "bedankte" - eher ungewöhnliche Töne für den sonst eher rauen Ton des US-Staatschefs.

Die Nachrichtenagentur Reuters hat die Antwort: Hinter diesem "neuen Trump" steckt demnach offenbar eine Frau. First Daughter Ivanka (35) habe offenbar dem Vater nahegelegt, sich freundlicher und optimistischer zu geben, ergeben Recherchen der Nachrichtenagentur im Weißen Haus.

"Sie hatte eine zentrale Rolle bei der Rede. Sie hat den Vater dazu überredet, diesen optimistischen Ton zu wählen", sagt ein Mitarbeiter des Weißen Hauses, der anonym bleiben will. Laut einem anderen Insider hat Ivanka den US-Präsidenten auch dazu gebracht, "weiche", soziale Themen zu erwähnen, wie etwa den Mutterschutz (Ivanka selbst engagiert sich dafür politisch). Ein Thema, das nicht unbedingt zu der klassischen Agenda der Republikaner zählt.

Wenn Trump auf jemanden hört, dann ist es seine älteste Tochter: Sie und ihr Mann, Jared Kushner, gelten als wichtigste Berater des US-Präsidenten im Hintergrund. Ivanka hat im Weißen Haus sogar indirekt die Rolle einer "First Lady" übernommen, nachdem Trumps Ehefrau, Melania, weiterhin in New York lebt. (Reuters)