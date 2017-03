"Dann brauchen wir einen Austritt Bayerns aus Deutschland"

Die Presse: Offenbar macht sich in Deutschland eine Wechselstimmung breit. SPD-Chef Martin Schulz liegt in Umfragen fast gleichauf mit der Kanzlerin. Gibt es so etwas wie eine Merkel-Müdigkeit im Land?

Markus Söder: Ich glaube nicht. Es ist aber entscheidend, dass die Union jetzt anfängt zu kämpfen. Die Herausforderung ist deutlich größer als in vorigen Wahlkämpfen. Martin Schulz will, anders als Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück, gewinnen. Die Strategie der asymmetrischen Mobilisierung – des Einschläferns des Gegners oder der Übernahme seiner Themen – wird nicht funktionieren. Es wird diesmal nicht reichen, die SPD links zu überholen. Unser Motto kann nur lauten: Attacke!