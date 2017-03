CDU überlegt völlig neues PKW-Mautsystem

In Deutschland diskutiert die CDU ein grundlegend neues Pkw-Mautsystem. Während am Freitag im Bundestag das umstrittene, von CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt eingebrachte Gesrtz für eine PKW-Maut beschlossen werden soll, erwägt die Schwesterpartei CDU ein Konzept, das laut einem Bericht des "Handelsblatt" ein konsequentes Umsteuern vorsieht. "Leitgedanke ist dabei, die Kfz-Steuer abzuschaffen und gleichzeitig eine generelle, entfernungsabhängige Nutzungsgebühr für das Straßennetz einzuführen, die nach Ort, Zeit und Fahrzeug differenziert werden kann", heißt es in dem Papier.

In Berlin hatten sich Union und SPD nach der Wahl 2013 auf die Maut geeinigt, über die nun der Bundestag abstimmen soll. Unter dem Strich soll kein deutscher Autofahrer damit stärker belastet werden. Allerdings regt sich vor allem in grenznahen Regionen und in Österreich Kritik. Die EU-Kommission hat den Vorschlag Deutschlands bereits abgesegnet. Die deutschen Steuerzahler sollen die Maut durch die Kfz-Steuer rückvergütet bekommen.

(Reuters)