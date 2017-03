UNO: Mehr als fünf Millionen Syrer sind in die Nachbarländer geflüchtet

Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien, die in den Nachbarländer Zuflucht gefunden haben, hat nach Angaben der Vereinten Nationen die Schwelle von fünf Millionen überschritten. Diese Menschen leben im Libanon, im Irak, in Jordanien und Ägypten. Die internationale Gemeinschaft müsse mehr tun, um den Flüchtlingen zu helfen, erklärte das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) am Donnerstag in Genf.

Der Konflikt begann im März 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings

mit Protesten gegen das Polizei- und Geheimdienstregime von

Staatschef Bashar al-Assad, das von Russland und dem Iran

unterstützt wird. Inzwischen kämpft eine Vielzahl von

Rebellengruppen, darunter der IS und andere Islamisten, gegen Assads

Streitkräfte und teilweise auch gegeneinander.