Degradierung der "grauen Eminenz"

Als Donald Trump nach dem Rücktritt Michael Flynns als Sicherheitsberater nach nicht einmal vier Wochen im Amt dringend auf der Suche nach einem Nachfolger war, präsentierte er Herbert Raymond McMaster in seinem Feriendomizil in Palm Beach als den Mann seiner Wahl und gab ihm volles Pouvoir für die Besetzung des Sicherheitsrats. Obwohl er öffentlich bisher nicht in Erscheinung trat, ist hinter den Kulissen der Einfluss des Generals im Weißen Haus gewachsen. Signifikantestes Zeichen ist der Rückzug Stephen Bannons aus dem Sicherheitsrat.

Die Ernennung des Chefstrategen Bannon, die in Sicherheitskreisen vielfach Kritik hervorrief und dessen Ruf als graue Eminenz im Weißen Haus stärkte, war so überraschend und erratisch wie nun sein Abgang aus dem Gremium. Hätte Trump das negative Echo auf die Personalentscheidung geahnt, hätte er sie umgehend rückgängig gemacht, heißt es in Washington. Trump ärgerte sich über die satirisch zugespitzte Darstellung Bannons als "Fürst der Finsternis" und eigentlichen Drahtzieher im Weißen Haus, die ihn selbst zur Marionette degradierte. Das überstürzte Dekret für das dann von den Gerichten aufgehobene Einreiseverbot ging auf die Initiative des Chefstrategen zurück.

Aufseher für Michael Flynn

Angeblich sollte Bannon im Sicherheitsrat nur ein Auge auf Michael Flynn haben, den umstrittenen, ehemaligen Chef des Militärgeheimdienstes, der schließlich über seine Russland-Connection stürzte. Er teilt mit Bannon die aggressive Außenpolitik gegen den Iran und die Islamophobie. Sein Job sei erledigt, sagte Bannon jetzt, um Spekulationen über einen Machtkampf im innersten Zirkel vorzubeugen. Doch das Ringen um Einfluss auf den politisch unerfahrenen Präsidenten tobt seit dem ersten Tag, und es wogt zwischen den einzelnen Kräften und Fraktionen hin und her.

In dem Kräftemessen haben nach der Pleite um die gescheiterte Aufhebung der Gesundheitsreform Barack Obamas die sogenannten "Demokraten" derzeit Aufwind - das moderate Lager um Wirtschaftsberater Gary Cohn, Dina Powell, die McMaster-Stellvertreterin, und Jared Kushner. Trumps Schwiegersohn und sein Mann für alle Fälle, soll sich gegen die Machtfülle Bannons und für eine klar definierte Aufgabenstellung des Chefberaters ausgesprochen haben. Ohnehin habe der 63-jährige Ex-Chef des ultrarechten Online-Portals Breitbart News mehrere Sicherheitsratssitzungen versäumt, weil er mehr als ausgefüllt sei.

"Ein Kampf auf Leben und Tod"

Wenn Bannon indessen anwesend war, hat er seine Machtposition ausgespielt. Einmal hat er angeblich mit seinem Rücktritt gedroht, einmal intervenierte er zugunsten eines 30-jährigen Geheimdienstexperten, den McMaster feuern wollte. McMaster sprach martialisch von einem "Kampf auf Leben und Tod". Der Sicherheitsberater hat seine Vorstellungen indessen weitgehend durchgesetzt. K.T. McFarland, der frühere stellvertretende Sicherheitsberater, den noch Michael Flynn ins Amt gebracht hat, scheidet aus dem Beratergremium für die Sicherheitspolitik aus, um als Botschafter nach Singapur zu gehen. Im Gegenzug kehren der Generalstabschef und der Geheimdienstkoordinator als fixe Größen auf ihre angestammten Plätze in den Sicherheitsrat zurück. Neu aufgerückt sind die UN-Botschafterin Nikki Haley, die in der Außenpolitik eine immer stärkere Rolle einnimmt, und der Energieminister.

Es wäre freilich voreilig, in den Rückzug Bannons einen ersten Schritt für seinen gänzlichen Abgang aus dem Weißen Haus hineinzuinterpretieren. Sein Einfluss ist womöglich geschwunden. Doch der Präsident hält seinem Wahlkampfmanager, der ihm zum Sieg verholfen hat, vorerst weiter die Treue. Er hat ein Sensorium für die Trump-Wähler und die rechtspopulistische Agenda, und als Einflüsterer ist Stephen Bannon für Donald Trump bis auf Weiteres unverzichtbar. Zumal er ehemalige Mitarbeiter von Breitbart News in Schlüsselpositionen im Weißen Haus installiert hat.