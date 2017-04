Die Degradierung der "grauen Eminenz"

Als Donald Trump nach dem Rücktritt Michael Flynns als Sicherheitsberater nach nicht einmal vier Wochen im Amt dringend auf der Suche nach einem Nachfolger war, präsentierte er H.R. McMaster in seinem Feriendomizil in Palm Beach als den Mann seiner Wahl und gab ihm volles Pouvoir für die Besetzung des Sicherheitsrats, des obersten sicherheitspolitischen Gremiums der Regierung. Obwohl er öffentlich bisher nicht in Erscheinung trat, ist hinter den Kulissen der Einfluss des Generals im Weißen Haus gewachsen. Signifikantestes Zeichen ist der Rückzug des Chefstrategen Stephen Bannon aus dem Sicherheitsrat.