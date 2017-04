Frankreich: Giftgas-Angriff "trägt Handschrift des Regimes"

Frankreich macht die syrische Regierung für den Giftgas-Angriff in Khan Sheikhoun mit 87 Todesopfern verantwortlich. Der Sarin-Einsatz vom 4. April trage zweifellos "die Handschrift des Regimes" in Damaskus, erklärte das französische Außenministerium am Mittwoch in Paris. Das hätten Laboruntersuchungen von Proben aus Syrien ergeben, die der französische Geheimdienst beschafft hate.

Bei dem Giftgas handle es sich um das Nervengas Sarin, heißt es in einem Bericht, den Außenminister Jean-Marc Ayrault vorlegte. Die Zusammensetzung des verwendeten Gases ergebe "mit Sicherheit", dass es für die syrische Regierung hergestellt worden sei. Das Nervengas der Proben sei mit eienr Methode hergestellt worden, die von syrischen Laboren entwickelt worden sei, sagte Ayrault.

Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hatte vor einer Woche erklärt, bei dem Angriff sei "unbestreitbar" das Nervengas Sarin oder eine ähnliche Substanz eingesetzt worden.

Die USA reagierten auf den Chemiwaffen-Angriff mit dem Beschuss eines syrischen Fliegerhorstes. Es war der erste direkte Angriff der USA auf Assads Militär.

(APA/AFP)