Frankreich liefert den ehemaligen kosovarischen Ministerpräsidenten Ramush Haradinaj nicht an Serbien aus. Das zuständige Gericht in Colmar lehnte die Auslieferung am Donnerstag ab. Die serbischen Behörden beschuldigen Haradinaj, als Kommandant der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) 1999 Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Haradinaj (48) war Anfang Jänner in Frankreich auf Basis eines

serbischen Haftbefehls festgenommen worden. Während des

Kosovo-Krieges 1998/99 führte Haradinaj die UCK im Westen des Kosovo

- damals noch serbische Provinz - an. Nach dem Krieg stand der

Kosovo unter UNO-Verwaltung. Im Dezember 2004 wurde Haradinaj zum

Regierungschef gewählt.

Gericht setzte Haradinaj frei

Nach 100 Tagen im Amt trat er zurück, um sich den Vorwürfen des

UNO-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien (ICTY)

in Den Haag zu stellen. 2008 wurde Haradinaj freigesprochen. Im

selben Jahr erklärte der Kosovo seine Unabhängigkeit. Als der

ICTY-Prozess gegen Haradinaj zum Teil neu aufgerollt worden war,

wurde er 2012 erneut freigesprochen.

Haradinaj war am 4. Jänner im französischen Teil des Flughafens

Basel auf Basis eines serbischen Haftbefehls aus dem Jahr 2004

festgenommen worden. Das zuständige Gericht im französischen Colmar

setzte Haradinaj bis zur Entscheidung über die Auslieferung an

Serbien unter Auflagen auf freien Fuß. Haradinaj musste in

Frankreich bleiben und sich zwei Mal pro Woche bei der Polizei

melden.

Der kosovarische Politiker soll nun noch im Laufe des Donnerstags

in den Kosovo zurückkehren, meldeten Medien in Prishtina. Wegen des

internationalen Haftbefehls Serbiens war Haradinaj schon einmal im

Juni 2015 kurzzeitig in Slowenien festgenommen worden.

Die serbischen Behörden stehen auf dem Standpunkt, der

ICTY-Prozess habe sich auf Vorwürfe des Jahres 1998 bezogen. Die

aktuellen Vorwürfe Belgrads beträfen aber Geschehnisse im Jahr 1999.

Es gebe Dutzende Belastungszeugen.