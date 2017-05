Macron holt nach TV-Duell in Umfrage auf

Bei der Präsidentenwahl in Frankreich hat der partei-unabhängige Kandidat Emmanuel Macron laut Umfrage einen klaren Vorsprung vor seiner rechtsextremen Rivalin Marine Le Pen. Die am Donnerstag veröffentlichte Befragung des Instituts Opinionway sieht ihn mit 61 Prozent vorn. Le Pen kann demnach nur mit 39 Prozent rechnen. Beide Kandidaten hatte sich am Mittwochabend im letzten TV-Duell vor der Wahl am Sonntag kräftig beharkt. Nach Meinung der Zuschauer entschied der pro-europäische Kandidat die Debatte am Mittwochabend für sich.