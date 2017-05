Buhrufe für Le Pen in Krönungsstadt der französischen Könige

Die extrem rechte französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ist bei einem ihrer letzten Auftritte vor der Stichwahl am Sonntag ausgebuht worden. Die Rechtspopulistin besuchte am Freitag unangekündigt die Kathedrale der westfranzösischen Stadt Reims in der Champagne, wo früher die Könige Frankreichs gekrönt worden waren. Als sie den zum Weltkulturerbe gehörenden Bau durch einen Seitenausgang verließ, skandierten rund 100 Demonstranten "Marine, gib das Geld zurück".

Gegen Le Pen und andere Europaabgeordnete ihrer Partei Front National ermittelt die Justiz in einer Scheinbeschäftigungsaffäre. Sie sollen Mitarbeiter als parlamentarische Assistenten entlohnt haben, obwohl diese in Wirklichkeit Parteiaufgaben übernahmen.

Le Pen warf Wählern ihres sozialliberalen Rivalen Emmanuel Macron vor, hinter der Demonstration zu stehen: "Die Anhänger Macrons üben überall Gewalt aus, sogar vor der Kathedrale von Reims, symbolischer und heiliger Ort. Würdelos", schrieb sie auf Twitter.

Schließen Le Pen beim Verlassen der Kirche – APA/AFP/FRANCOIS NASCIMBENI

Begleitet wurde Le Pen in Reims von ihrem Wunschkandidaten für das Amt des Premierministers, Nicolas Dupont-Aignan. Dieser schrieb auf Twitter über die Buhrufer: "Linke, die weder die Demokratie noch die Geschichte Frankreichs respektieren".

Karl der Einfältige, Ludwig der Zänker...

Die Kathedrale Notre-Dame de Reims (maximale Höhe 81 Meter) war im wesentlichen von 1211 bis 1311 gebaut worden. Der erste in Reims, der berühmten Stadt in der Champagnerregion, gekrönte Herrscher war noch vor dem Bau der Kathedrale im Jahr 816 dem Vernehmen nach Ludwig der Fromme (778-849), der Fränkische König und römisch-deutsche Kaiser. Er war allerdings schon seit 781 König, zunächst in der Unterregion Aquitanien, und 813 in Aachen vom Papst zum Kaiser gekrönt worden. Der Akt in Reims hatte symbolische Bedeutung.

Charles III., genannt "der Einfältige", aus dem Haus der Karolinger (879 bis 929, Krönung im Jahre 923) war der erste in Reims gekrönte französische König in einem engeren Sinne, also nach der Teilung des Fränkischen Reiches 843 in einen Westteil (die Wurzel Frankreichs), einen Ostteil (die Wurzel Deutschlands und durchaus auch Österreichs) und einen Mittelteil (Lotharingien, es reichte in etwa von Friesland und den Niederlanden über die Rheinlande, Burgund, die Schweiz und die Provence bis Ober- und Mittelitalien und zerfiel im Lauf der Geschichte.)

Tod nach Tennisspiel und Weinkonsum

In der fertigen Kathedrale selbst wurde vermutlich Louis X. "der Zänker" (1289-1316, Dynastie der Kapetinger) als erster gekrönt (zuvor hatte allerdings auch die Baustelle schon mehrfach als Krönungsort gedient. Ludwigs Herrschaft währte nur kurz: Er starb überraschend schon im Juni 1316 an einem nicht näher erklärten Fieber. Er soll Tage zuvor nach einem besonders hitzig verlaufenen Tennisspiel (Ludwig X. gilt als erster namentlich überlieferter Tennisspieler!) in den kalten Weinkeller gegangen und große Mengen Wein getrunken haben. Vermutlich fing er sich dabei eine Lungenentzündung ein.

Schließen Darstellung von König Karl dem Einfältigen (Mitte) im Kerker - er war von einem Rivalen durch eine Liste gefangen genommen worden und starb 929 im Kerker. – British Library

In Paris demonstrierten derweil hunderte Gymnasiasten gegen beide Präsidentschaftskandidaten, die sich am Sonntag in der Stichwahl gegenüberstehen. Von Teilnehmern hieß es, weder Le Pen noch Macron seien wählbar, auch wenn der Front National schlimmer sei. Viele französische Oberstufen-Schüler stehen ganz linken Parteien nahe.

Die Franzosen haben am Sonntag die Wahl zwischen der rechtsextremen Marine Le Pen und dem sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron. Der Ex-Wirtschaftsminister geht als Favorit in die entscheidende Wahlrunde. Laut zwei neuen Umfragen der Institute Elabe und Ipsos Sopra Steria legte er nach dem TV-Duell vom Mittwoch zu und kann nun mit rund 62 Prozent rechnen, Le Pen mit 38 Prozent.

(apa/wg)