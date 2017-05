Chinas Kriegsschiff-Killer im Supertiefflug

In seinem Bestreben um die Kontrolle der pazifischen Meeresgebiete bis weit vor seiner Küste legt China offenbar ein militärtechnisches Schäuferl nach: Berichte in Fachmedien sowie Blogs und Onlineplattformen legen nahe, dass China, das schon jetzt klar eine Großmacht zur See geworden ist, ein ganz neuartiges Waffensystem zur Seekriegsführung und Kontrolle von Meeresgebieten entwickelt.