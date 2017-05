Kopf-an-Kopf-Rennen in Nordrhein-Westfalen

Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen deuten mehrere Umfragen darauf hin, dass die CDU das knappe Rennen gegen die SPD für sich entscheiden könnte. Erhebungen für das ZDF und für Sat.1 sehen die Christdemokraten von Spitzenkandidat Armin Laschet jeweils einen Prozentpunkt vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Eine dritte Umfrage ergibt das umgekehrte Bild.

Das am Donnerstagabend veröffentlichte ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen sagt für die CDU einen Stimmenanteil von 32 Prozent und für die SPD von 31 Prozent voraus. Die FDP liegt hier bei 13,5 Prozent, die Grünen erreichen ebenso wie die AfD sechseinhalb Prozent, die Linke kommt auf sechs Prozent. Befragt wurden von Montag bis Donnerstag 2402 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen.

Laut der ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov für Sat.1 liegt die CDU mit 31 Prozent vor der SPD mit 30 Prozent. Die FDP von Spitzenkandidat Christian Lindner und die AfD werden hier jeweils bei neun Prozent gesehen, während die Linke acht Prozent erreicht und die Grünen auf sieben Prozent kommen. Für die Erhebung wurden von Montag bis Mittwoch 1.017 Wahlberechtigte befragt.

Eine dritte Umfrage des Instituts Civey für das Portal "Spiegel Online" und die "Rheinische Post" wurde am Freitag veröffentlicht. In diesem "Wahltrend NRW" liegt die SPD mit 32,5 Prozent vor der CDU mit 31,6 Prozent. Die FDP wird hier bei 12,6 Prozent gesehen, Grüne und AfD erreichen jeweils 6,4 Prozent, die Linke kommt auf 5,7 Prozent. Befragt wurden von Samstag bis Donnerstag 5031 Wahlberechtigte.

Rot-Grün steht vor Abwahl

Bei der Landtagswahl am Sonntag ist auch früheren Umfragen zufolge mit einem knappen Rennen zwischen SPD und CDU zu rechnen. Die bisherige rot-grüne Regierung dürfte ihre Mehrheit verlieren. Die FDP schloss bereits eine Dreierkoalitionen mit den Grünen unter SPD-Führung aus, die Grünen umgekehrt ein solches Bündnis unter CDU-Regie. Regierungschefin Kraft schloss Rot-Rot-Grün aus. Eine Große Koalition gilt auf Grundlage der Umfragen daher als wahrscheinlich.

Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kritisierte CDU-Spitzenkandidat Laschet die Grünen scharf . Es sei für ihn "sehr eigenartig", dass sich die Grünen eine Koalition mit den Linken einer Sahra Wagenknecht vorstellen können, nicht aber mit ihm, sagte Laschet am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Damit bezog er sich auf die ablehnende Haltung der Grünen zu einer laut Umfragen rechnerisch möglichen Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Es handle sich um "Blockadehaltungen". Laschet warf den Grünen außerdem Doppelzüngigkeit vor. Der Juniorpartner der SPD in Düsseldorf mache zwar Parteitagsbeschlüsse etwa gegen Braunkohle und gegen Abschiebungen, in der Landesregierung seien die Grünen aber sowohl an den Abschiebungen nach Afghanistan als auch bei der Braunkohle dabei.

Ausweichend äußerte sich Laschet zu der Frage, ob er als kleinerer Partner in eine Große Koalition mit der SPD gehen würde. Die CDU kämpfe um den Sieg. "Deshalb will ich Ministerpräsident werden und dafür kämpfen wir."