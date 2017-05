Iran: Rouhani warnt vor politischem Missbrauch der Religion

Wenige Tage vor der Präsidentenwahl im Iran nimmt Präsident Hassan Rouhani bei der Kritik an seinen politischen Gegnern kein Blatt mehr vor dem Mund. In einer Wahlrede in Sari im Nordiran mahnte er die Iraner, einen politischen Missbrauch von Religion nicht zuzulassen.

"Der Glaube sollte nicht für Machtbesessenheit missbraucht werden, sondern die Macht sollte dazu genutzt werden, den Glauben zu stärken", sagte er am Montag, wie die Tageszeitung "Shargh" auf ihrer Twitter-Seite berichtete.

Gegen erzkonservativen Klerus

Die Kritik des Präsidenten ging direkt an die Adresse des erzkonservativen Klerus und dessen Spitzenkandidaten Ebrahim Raeissi, die sich zuletzt gegen Rouhani verbündet hatten.

Ihnen warf er außerdem Engstirnigkeit vor, vor allem wegen des Verbots der im Iran äußerst populären sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook. "Die glauben doch glatt, dass diese sozialen Netzwerke Iraner zu Ungläubigen und Dissidenten machen würden", sagte Rouhani. Dies sei engstirnig und beleidigend.

Rouhani ist seit seinem Amtsantritt im August 2013 für mehr Internetfreiheiten. In den vergangenen fast vier Jahren war er diesbezüglich jedoch gegen die erzkonservative Justiz machtlos.

