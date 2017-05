Kroatien: Stichwahlen in allen Großstädten

In Zagreb, Rijeka und Osijek gingen die amtierenden Bürgermeister bei den Lokalwahlen am Sonntag zwar jeweils als erste durchs Ziel, müssten sich aber in zwei Wochen einer Stichwahl stellen. Dies gilt auch für den Ex-Bürgermeister von Split, Zeljko Kerum, der ein politisches Comeback versucht

In der Hauptstadt Zagreb konnte sich der amtierende Bürgermeister Milan Bandic laut den Nachwahlbefragungen der Agentur Ipsos Plus mit 30,8 Prozent nur knapp gegen seine Herausforderin Anka Mrak Taritas behaupten, die 26,8 Prozent erhielt. Medienberichten zufolge wird nun ein scharfer Wahlkampf zwischen dem seit 14 Jahren regierenden Stadtchef und der von den Oppositionsparteien HNS (Volkspartei) und SDP (Sozialdemokraten) unterstützten Mrak Taritas erwartet.

In der Hochburg der oppositionellen Sozialdemokraten Rijeka konnte Vojko Obersnel die Stellung halten. Der langjährige Bürgermeister der Hafenstadt erhielt in der ersten Runde knapp 45 Prozent der Stimmen. In der Stichwahl wird ihm ähnlich wie vor vier Jahren Hrvoje Buric (15,2 Prozent) gegenüberstehen. Buric, der vor vier Jahren als Kandidat der rechtskonservativen HDZ auftrat, ging heuer als Unabhängiger ins Rennen.

In der zweitgrößten Stadt des Landes, der Adriametropole Split, hat der ehemalige Bürgermeister Zeljko Kerum (2009-2013), der vor vier Jahren abgewählt wurde, knapp 30 Prozent der Stimmen erhalten. Sein Herausforderer in der Stichwahl wird der HDZ-Kandidat Andro Krstulovic Opara (25,3 Prozent) sein.

In Osijek in Slawonien bekam der amtierende Bürgermeister Ivan Vrkic, ein Unabhängiger mit Unterstützung der SDP, die meisten Stimmen (38,3 Prozent). Seine Stichwahlgegnerin wird die HDZ-Kandidatin Ivana Sojat sein, die 18 Prozent der Stimmen bekommen hat.

Die rund 3,7 Millionen Kroaten konnten heute ihre Vertreter in den Ländern (Gespanschaften), Städten und Gemeinden wählen. Rund 47.000 Kandidaten haben sich für insgesamt 9.570 zu besetzende Stellen beworben.

Die Wahlbeteiligung bis 16.30 Uhr lag bei 35 Prozent. Nach Erwartungen der Wahlkommission wird die endgültige Wahlbeteiligung bei rund 50 Prozent liegen und damit etwas höher als vor vier Jahren sein. Die staatliche Wahlkommission wird die ersten Teilergebnisse später am Abend veröffentlichen.

(APA)