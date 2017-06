Bundeswehr verlässt Incirlik: Merkel trotz Abzug für enge Kontakte mit der Türkei

Die Weichen für die Verlegung der deutschen Soldaten vom türkischen Incirlik nach Jordanien sind gestellt. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch entsprechende Pläne. Der Einsatz der internationalen Koalition im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS solle dadurch möglichst nicht beeinträchtigt werden, sagten Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Sie werde umgehend vor allem mit den Amerikanern besprechen, wie entstehende Lücken gefüllt werden könnten, kündigte von der Leyen an. Merkel plädierte trotz des Abzugs aus Incirlik für enge Kontakte mit der Türkei. Es gebe eine Reihe gemeinsamer Interessen etwa bei der Migration und auf wirtschaftlichem Gebiet. Nachdem das Besuchsrecht der deutschen Parlamentarier in Incirlik ein Dauerstreitthema mit der türkischen Seite gewesen sei, könne man sich nun auf andere schwierige Themen konzentrieren, sagte sie.

Ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die deutschen Soldaten besteht nach Einschätzung von der Leyens in Jordanien nicht. Schon der bisherige Einsatz in Incirlik sei gefährlich gewesen, dies werde sich in Jordanien nicht ändern. Die Kosten für die Verlegung sind nach Angaben ihres Ministeriums bislang nicht abzuschätzen. In Kreisen des Verteidigungsministeriums in Ankara hieß es, von der Leyen habe ihren türkischen Kollegen Fikri Isik telefonisch über die deutschen Abzugspläne informiert. Isik habe der Ministerin versichert, dass die Türkei das nötige Fingerspitzengefühl beweisen werde, den Kampf gegen den IS nicht zu behindern. Der Einsatz hat eine kritische Phase erreicht, da gerade die Offensive auf die IS-Hochburg Rakka in Syrien angelaufen ist.

Neues Mandat nicht nötig

Unklar blieb zunächst, ob der Bundestag mit der Verlegung befasst werden wird. "Der Bundestag wird über die Situation und die anstehende Verlegung über die Ausschüsse informiert werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Ob darüber hinaus noch eine weitere Befassung stattfindet, das liegt in der Verantwortung des Bundestages und gegebenenfalls in der Verantwortung der Fraktionen im Bundestag." Ein neues Mandat ist nach Regierungsangaben nicht nötig, da Incirlik auch im alten Mandat nicht als Stationierungsort genannt wurde.

In einer Unterrichtung der Obleute des Wehr-Ausschusses hieß es laut Teilnehmerkreisen, es sei weder ein Entschließungsantrag noch eine anderweitige Befassung des Parlaments mit dem Abzug geplant. Grüne und Linkspartei verlangten die Einbindung des Parlaments. "Auch wenn ein neues Mandat nicht zwingend notwendig erscheint, so kann die Bundesregierung wichtige Fragen in diesem Zusammenhang nicht im Selbstgespräch beantworten", kritisierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. "Der Bundestag muss über den Abzug abstimmen", forderte Linken-Chef Bernd Riexinger. Am besten solle die Bundeswehr die gesamte Region verlassen.

Komplexer Umzug des Gefechtsstandes

Laut Ministerium kann die Bundeswehr während der Verlegung für mindestens zwei bis drei Monate keine Aufklärungsbilder liefern. Das liege daran, dass sich der Umzug des Gefechtsstandes sehr komplex gestalte, hieß es in Teilnehmerkreisen nach der Obleute-Unterrichtung. Mehrere verschlüsselte Funk- und Datennetze müssten neu verlegt werden. Der Gefechtsstand sei das Nadelöhr, während die Flugzeuge an sich leicht zu verlegen seien. Die Beschaffung eines zweiten Gefechtsstandes für etwa 30 Millionen Euro laufe bereits, um derartige Engpässe künftig zu vermeiden. Ein Vorauskommando zur Erkundung des Stützpunktes al-Asrak in Jordanien solle umgehend in Marsch gesetzt werden und vor Ort Unterbringung sowie technische und vertragliche Fragen klären.

Deutschland müsse an der bisherigen Praxis zur gefilterten Weitergabe der Aufklärungsbilder festhalten, auch wenn der Aufbau der Datennetze in Jordanien Zeit koste, betonte die Union. "Das bisherige Procedere mit einem deutschen Red-Card-Holder muss weiter gewährleistet sein", sagte Verteidigungsexperte Henning Otte der Nachrichtenagentur Reuters. Ein deutscher Offizier prüft die Bilder bisher vor der Weitergabe, damit sie nicht etwa für den Kampf gegen die Kurden zweckentfremdet werden können.

