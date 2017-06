Amsterdam: Auto fährt in Menschenmenge

In Amsterdam ist ein Auto am Hauptbahnhof in eine Menschenmenge gefahren. Das gab die Polizei am Samstagabend bekannt. Demnach sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Der Fahrer wurde festgenommen.

Laut ersten Informationen ignorierte der Täter ein Parkverbot und fuhr los, als er die Polizei erblickte. Er soll gegen eine Wand gefahren sein, ehe ihn die Polizei fassen konnte. Darüber hinaus sind bislang keine weiteren Details bekannt.

(red.)