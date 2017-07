Linkspolitiker ruft zu Protesten gegen Macron auf

Emmanuel Macron ist derzeit omnispräsent. Am Montag hielt Frankreichs Präsident seine Rede zur Lage der Nation vor der Nationalversammlung im Schloss Versailles, tags darauf besuchte er das Atom-U-Boot "Le Terrible" vor der Küste der Bretagne und ließ sich per Hubschrauber abseilen. Am MIttwoch nahm er schließlich vor dem Invalidendom mit der politischen Klasse in Paris Abschied von Simone Veil, der in der Vorwoche verstorbenen Ex-Ministerin und Ex-Vorsitzenden des Europaparlaments, einer Holocaust-Überlebenden und Frauenrechtlerin.

In der Öffentlichkeit entzündet sich indessen die Kritik an der Inszenierung, und die Medien bedenken ihn mit Attributen wie "Pharao" oder "Sonnenkönig". Nun hat der Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon seine Landsleute zu einem landesweiten Protesttag gegen die Politik Macrons aufgerufen. Dieser sei machttrunken und versuche, in Jahrzehnten erkämpfte Arbeitnehmerrechte zu schleifen, sagte Melenchon, der sich schon vor Jahren von den Sozialisten abgespalten hat, um eine eigene Bewegung ("Die Unbeugsamen" zu gründen. In der ersten Runde der Präsidentenwahl erreichte Melenchon immerhin 18 Prozent.

"Ich bitte meine Freunde überall im Land, für den 12. Juli Kundgebungen zu organisieren." Macron sei "betrunken von seiner Allmacht". "Er denkt, dass er alle Probleme gewaltsam lösen kann. Er täuscht sich." Macron hat weitreichende Arbeitsmarktreformen sowie Kürzungen staatlicher Ausgaben und Steuererleichterungen für Unternehmen in Aussicht gestellt. Am Montag kündigte er vor beiden Kammern des Parlaments an, seine geplanten institutionellen Reformen notfalls per Volksabstimmung durchzusetzen.

Bisher fiel die Reaktion der mächtigen französischen Gewerkschaften auf die Pläne Macrons und seines Ministerpräsidenten Edouard Philippe eher verhalten aus. Lediglich die mächtige Gewerkschaft CGT hat zu einem Streik aufgerufen.

