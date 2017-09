NSU-Prozess: Lebenslange Haft für Zschäpe gefordert

Im Prozess um die deutsche Rechtsextremistengruppe NSU hat die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wegen zehnfachen Mordes gefordert. Das sagte Bundesanwalt Herbert Diemer am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München: "Die Angeklagte ist für ihr Verhalten in vollem Umfang strafrechtlich verantwortlich".

Zschäpe sei zwar den Ermittlungen zufolge nicht selbst an den Tatorten anwesend gewesen, jedoch wegen ihres Wirkens im Hintergrund mitverantwortlich für die Taten ihrer beiden Gefährten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die sich das Leben nahmen. Diemer äußerte sich während seines Plädoyers zunächst nicht dazu, ob er eine besondere Schwere der Schuld oder einen Grund für eine Sicherungsverwahrung Zschäpes sieht. In diesen Fällen wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Mit einem Urteil wird frühestens in einigen Wochen nach den Plädoyers der Nebenkläger und Verteidiger gerechnet.

Zschäpe, 42, gab während des Prozesses an, an den Mordfällen nicht beteiligt gewesen zu sein, fühle ich jedoch moralisch schuldig, die beiden nicht aufgehalten zu haben.

NSU-Morde Die Rechtsextremisten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe sollen laut deutscher Bundesanwaltschaft jahrelang unerkannt gemordet haben. Das Trio aus Jena tauchte demnach nach einer Razzia in seiner Bombenwerkstatt 1998 ab und gründete eine Terrorgruppe. Zwischen 2000 und 2007 erschoss die Gruppe dann nach Erkenntnissen der Ermittler neun türkisch- und griechischstämmige Kleinunternehmer und eine Polizistin. Mit Sprengstoffanschlägen sollen sie Dutzende verletzt haben. Spätestens von 2001 an nannte sich das Trio "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU). Mundlos und Böhnhardt töteten sich im November 2011 nach einem Banküberfall, um einer drohenden Festnahme zu entgehen. Zschäpe stellte sich der Polizei. Seit Mai 2013 muss sie sich vor dem Münchner Oberlandesgericht verantworten. Ihr wird eine Mittäterschaft an den zehn Morden zur Last gelegt.

(APA/Reuters)