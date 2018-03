"Nach Afrika beordert": Serbiens Außenminister sagt Treffen mit Kneissl ab

Das Treffen zwischen Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und ihrem serbischen Amtskollegen Ivica Dacic im Rahmen ihres Serbien-Besuchs wird nicht stattfinden. Dacic habe ihr das für Dienstag geplante Abendessen sowie das Arbeitstreffen abgesagt, bestätigte Kneissl nach einem Telefonat mit ihm der APA. Er wurde "kurzfristig nach Afrika beordert" lautete demnach seine Begründung.

Sie habe den Eindruck, dass "in gewisser Weise die Nerven blank liegen" und gerade keine "große Lust" seitens Belgrad bestehe, sich gemeinsam mit einem ausländischen Gast vor die Presse zu stellen, sagte Kneissl. Das Außenministerium in Belgrad nannte keinen offiziellen Grund für die Absage.

Die staatliche Presseagentur Tanjug hatte noch am Vormittag berichtet, dass Dacic alle für Dienstag geplanten Termine abgesagt habe. Stattdessen seien die in Belgrad akkreditierten Botschafter sowie Vertreter internationaler Organisationen zu einem Treffen mit Dacic eingeladen worden.

EU warnt vor Eskalation

Bis zuletzt unklar war, ob die Arbeitsgespräche zwischen Kneissl und dem serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic oder der Regierungschefin Ana Brnabic stattfinden werden. Fest stehen Treffen mit Parlamentariern, Vertretern der Zivilgesellschaft und österreichischen Wirtschaftsvertretern.

Erst am Montag war die Außenministerin in Prishtina - am selben Tag nahm die kosovarische Polizei wegen unerlaubter Einreise den serbischen Regierungsvertreter Marko Djuric in Nord-Mitrovica vorübergehend fest. Vucic hatte die Maßnahme in seiner ersten Reaktion als "brutale Provokation" bezeichnet. Alle, die daran beteiligt gewesen seien, würden von der serbischen Justiz verfolgt werden, sagte er. Bei der Polizeiaktion waren auch mehr als 30 Menschen verletzt worden.

Die EU-Außenpolitikbeauftragte Federica Mogherini war unterdessen am Dienstagnachmittag zu Gesprächen mit Vucic nach Belgrad gereist. Die EU appellierte an beide Seiten, die nötige Zurückhaltung und Reife zu zeigen, damit die Situation nicht weiter eskaliere.

(APA)