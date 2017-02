Ivanka Trump macht China-Prügel ihres Vaters wett

"Frohes neues Jahr, frohes neues Jahr, frohes neues Jahr euch allen. Wir tanzen, wir singen, frohes neues Jahr euch allen!", singt Arabella Trump mit einer chinesischen Drachen-Marionette in der Hand, von einem Bein auf das andere wippend. Das Video der Enkelin des neuen US-Präsidenten, die darin zum chinesischen Neuen Jahr gratulierte, löste bei Chinas Internetnutzern positive Reaktionen aus. Dennoch gibt es Skepsis und Beunruhigung über einen möglicherweise härten Kurs unter Donald Trump im Weißen Haus.

Dass nur seine Tochter Ivanka dem chinesischen Volk ihre Neujahrsgrüße übermittelt, ohne dass der neue US-Präsident wie seine Vorgänger persönlich gratulierte, löste am Freitag "Sorgen" über die Zukunft der Beziehung zwischen den beiden größten Wirtschaftsnationen aus, wie die englischsprachige Zeitung "Global Times" titelte.

Ivanka und ihre fünfjährige Tochter Arabella, die Chinesisch lernt, hatten am Mittwoch schon überraschend den Neujahrsempfang in der chinesischen Botschaft in Washington besucht und mit Botschafter Cui Tiankai gesprochen. Experten nannten ihre Aktivitäten "ungewöhnlich".

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! pic.twitter.com/jxHHLvhmzm — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2. Februar 2017

"Donald Trump will sein kompromissloses Erscheinungsbild wahren, um seinen Unterstützern zu zeigen, dass er seine Haltung gegenüber China nicht ändern will, aber seine Tochter kann flexibler sein", sagte Jin Canrong von der Volksuniversität in Peking dem Blatt. Da Ivanka unter der neuen Administration weit mehr Gewicht zukomme, als früheren First Daughters könne ihr Wirken jedoch auch "belebend" für die Beziehungen zwischen China und den USA sein, hieß es.

Trump Vater schlägt eine härtete Gangart gegenüber China ein, das er in einem seiner Bücher sogar als "unseren Feind" beschrieben hat. "Ivanka ist nicht ihr Vater. Zumindest sie und ihre Tochter meinen es gut", kommentierte ein Internetnutzer. Ein anderer schrieb: "Damit lassen sich seine verletzenden Worte gegenüber China nicht gutmachen."

China hofft trotz der harten Ansagen während des Wahlkampfs auf eine Fortsetzung seiner "guten Beziehungen" mit den USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump. US-Präsidenten hätten im Wahlkampf wiederholt rhetorische Kommentare abgegeben, die China eher nicht kommentieren wolle, sagte Außenministeriums-Sprecher Lu Kang am Freitag in Peking. "Wir konzentrieren uns auf die Politik, nachdem sie ihr Amt übernommen haben."

China hoffe, dass betreffende Stellen in den USA die Vorteile zu schätzen wüssten, die die Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern brächten.

(APA/dpa)