Beweise für schwere Niederlage der Kenianer gegen somalische Islamisten

In Kenia ist die Bevölkerung über eine schwere Niederlage der Streitkräfte gegen Islamisten im benachbarten Somalia geschockt, die über Tage von der Armee heruntergespielt worden ist.

Bereits am 27. Jänner hatten Männer der islamistischen Shabaab-Miliz einen kenianischen Militärstützpunkt im Süden Somalias hart an der Grenze zu Kenia angegriffen. Über den Ablauf des Kampfes um die Garnison bei Kolbio (Kolbiyow, der verstreute Ort erstreckt sich über die Landesgrenze hinweg) gab es seither unterschiedliche Angaben: Kenias Armee, die in Somalia mehrere tausend Soldaten stationiert hat, um im Rahmen der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) die schwache Regierung in dem bürgerkriegsversehrten Land zu stützen, tönte, man habe die Attacke abgewehrt. Dazu seien auch Kampfflugzeuge eingesetzt worden, "um das Gebiet zu befrieden."

Die Al-Shabaab freilich wollte den Stützpunkt überrannt, mindestens 65 Kenianer getötet und allerhand schweres Gerät erbeutet haben. Die Kenya Defence Force (KDF) gab bisher "nur" neun Gefallene und 15 Verwundete zu. Der Stützpunkt sei vor allem gehalten worden und man habe mindestens 70 Angreifer getötet.

Mittlerweile zeigt sich freilich durch Videomaterial, das von den Islamisten verbreitet worden und auch durch internationale Militärexperten begutachtet worden ist, dass die Angreifer Recht haben dürften, zumal die kenianische Zeitung "Star" bis Freitag auch schon eine angeblich unvollständige Liste von 16 namentlich genannten Gefallenen veröffentlicht hat und von absichtlich falschen Angaben des eigenen Militärs schreibt.

Sicher ist, dass am Morgen des 27. Jänner mindestens zwei Selbstmordattentäter mit sprengstoffbepackten Fahrzeugen auf das Camp der Kenianer zurasten und den Sicherungsring an einer Stelle sprengten. Dann wurde das Lager von drei Seiten zu Fuß angegriffen.

Kanonen, die keine Spur von Kampf zeigen

Am 31. Jänner tauchten Videos und Bilder auf, die Djihadisten in dem Lager zeigen, das stellenweise brennt. Sie sind nun ganz offensichtlich im Besitz von Lkw, amerikanischen Humvee-Geländewagen, gepanzerten dreiachsigen Truppentransportern vom chinesischen Modell "WZ-551" und zerlegbaren Gebirgshaubitzen "Modell 56", Kaliber 105 mm, des italienischen Herstellers Oto Melara, oder haben diese Geräte zerstört.

Ein Bild, auf dem ein solches Geschütz in Feuerstellung zu sehen ist, legt nahe, dass die Haubitze gar nicht in den Kampf eingegriffen hat: Es liegen nämlich keinerlei leere Kartuschen abgefeuerter Granaten herum (siehe erstes Bild unten).

Schließen Diese italienische Gebirgshaubitze Modell 56 hat wohl nicht geschossen. – Screenshot Video Al-Shabaab

Schließen Islamistenkämpfer auf gepanzertem Truppentransporter – Al-Shabaab

Das Camp soll mittlerweile wieder von der KDF übernommen worden sein, über den Verbleib der schweren Geräte ist nichts bekannt.

Die Al-Shabaab kämpft in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats und verübt auch in Kenia und Uganda Anschläge. In Somalia wurde sie durch die Regierungstruppen und die bis zu 22.000 Soldaten der Afrikanischen Union aus Mogadischu und anderen wichtigen Städten vertrieben. Sie kontrolliert immer noch ländliche Regionen und dringt bei Angriffen oft ins Zentrum der Hauptstadt und nach Kenia vor.

Ein Jahr nach der berüchtigten Schlacht von El-Adde

Der jetzige Angriff hatte sich in etwa ein Jahr nach einer ähnlichen Aktion ereignet, bei der am 15. Jänner 2016 Teile zweier kenianischer Infanteriebatallione (9th und 5th Kenya Rifles) in Stärke einer verstärkten Kompanie (etwa 170 bis 220 Mann) in El-Adde (Somalia) überrannt und zerschlagen worden waren. Die Details sind bis heute schwierig zu klären, es dürften aber 300 bis 600 Islamisten angegriffen haben, das Gros der Garnison einschließlich der Offiziere fiel oder wurde hingerichtet, die Rede ist von 140 bis 180 Toten, von denen Fotos viele in schlimmem, oft verbranntem und zerstückeltem Zustand zeigten.

Die Schlacht von El-Adde, die größte Niederlage der KDF seit der Unabhängigkeit 1963, wirft bis heute Fragen auf: Etwa, wie es den Angreifern im Morgenlicht gelingen konnte, sich über das ebene Buschland zu nähern, ohne bemerkt bzw. beschossen zu werden. Die meisten Kenianer schliefen noch und hatten kaum Wachen aufgestellt. Überdies griff eine angeschlossene Einheit somalischer Regierungssoldaten nicht ein: Es stellte sich heraus, dass sie vom drohenden Angriff Wind bekommen und sich verdrückt hatten - die Warnung aber kam just von kenianischer Seite, was die Sache noch rätselhafter machte und wüste Theorien nährt, etwa von islamistischen Kollaborateuren im kenianischen Militär.

Islamistische Lecks in Kenias Armee?

Auch zu der jetzigen Schlacht gibt es beunruhigende Berichte Überlebender, die in der Zeitung "Star" anonym zitiert wurden: So sei man - gerade in Erwartung des Jahrestages der Schlacht von El-Adde - durchaus auf der Hut gewesen und habe sogar Informationen über eine geplante Aktion der Al-Shabaab besessen, heißt es. "Aber die Bosse in der Militärspitze haben daraus nichts gemacht", sagte ein Soldat, etwa die Vorfeldüberwachung oder die Garnisonen in Somalia selbst zu verstärken. Als ein Angriff am 15. Jänner ausblieb, sei man nachlässig geworden.

Überdies mutmaßte eine Quelle, dass Soldaten, die aus der Armee ausscheiden, gelegentlich auf der "anderen Seite" auftauchten. "Manche dort (bei den Islamisten, Anm.) sind keine gewöhnlichen Kämpfer. Sie haben viel Erfahrung und wissen, wie man allerhand Gerät bedient. Vielleicht gehen Leute, die man aus der Armee entlässt, zur Al-Shabaab. Diese Typen sind wirklich gut."

Angeblich gute Streitkräfte

Im übrigen sei die eigene Ausrüstung oft schlecht, heißt es. Das ist interessant, denn die britische Ex-Kolonie hat eines der besten Militärs Ostafrikas, das von der Spezial-Website "Globalfirepower" von der Kampfkraft her auf Rang 11 in ganz Afrika gereiht wird (an der Spitze rangieren Ägypten, Algerien und Äthiopien). Allerdings sind die Einschätzungen von Globalfirepower manchmal nicht leicht nachvollziehbar, und wegen der Tatsache, dass Kenias Streitkräfte - so wie die meisten in Afrika - nicht gerade für klare Buchführung, Organisation und Informationsflüsse bekannt sind, ist schon allein deren zahlenmäßige Darstellung kaum exakt möglich.

Schließen Kenianische Gardeformationen tragen klassische britische Uniformen. – Kenyan Ministry of Defence

Schließen Kenianische Infanterie – U.S. Air Force (Nic Raven)

Gängige Daten aus afrikanischen und europäischen Quellen deuten eine Stärke der KDF von etwa 25.000 aktiven Soldaten und Offizieren an. An schwerer Ausrüstung sind 76 Stück des altehrwürdigen britischen 60er-Jahre-Kampfpanzers "Vickers Mk3" vorhanden, der sonst nur noch in Nigeria und Tansania fährt; ferner unter anderem 72 französische "Panhard AML"-Kanonenpanzerwagen, rund 100 russische BMP-1-Schützenpanzer, 150 minenresistente "Puma"-Transporter aus Südafrika und 40 luftverlastbare US-Feldhaubitzen M119, Kaliber 105 Millimeter.

Schließen Altehrwürdige "Vickers"-Panzer der Kenianer – KDF/Pinterest

Die Luftwaffe (rund 2500 Mann) betrieb laut "World Air Forces 2016" von Flight International zuletzt immerhin 17 aktive leichte Jagdbomber F-5E "Tiger" des US-Herstellers Northrop und rund 100 weitere Flugzeuge und Hubschrauber. Die Marine (1600 Mann) hat im Kern eine Handvoll leicht bewaffneter Patrouillenboote englischer, französischer und spanischer Herkunft.

Neue Waffen aus China und Serbien

In den vergangenen Jahren wurden die Neubeschaffungen extrem erhöht: Laut des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes "Sipri" flossen 2005 bis 2009 umgerechnet nur acht Millionen Euro in neues Gerät, 2010 bis 2015 rund 170 Millionen, also mehr als das Einundzwanzigfache. Zuletzt hatte Kenia unter Präsident Uhuru Kenyatta (seit April 2013), dem Sohn des verstorbenen ersten Präsidenten Jomo Kenyatta, auch Gerätschaften aus Serbien und China erhalten. So kamen aus China 35 der erwähnten achträdrigen WZ-551 Panzerwagen (typisch mit je einer Maschinenkanone, zwei MG) von Norinco.

Die Serben lieferten 15 gepanzerte vierrädrige Aufklärungswagen "BOV M11" von Yugoimport SPDR und mindestens 18, möglicherweise schon 30 moderne motorierte Feldhaubitzen der ungewöhnlichen Konstruktion "Nora B-52", Kaliber 155 Millimeter (ähnliche selbstfahrende Haubitzen auf Rad- statt Kettenfahrgestellen sind etwa die tschechische "Dana", der schwedische "Archer" und Israels "Atmos" - siehe Werbevideo zu "Nora":

In Somalia gehen die Kämpfe mit der Al-Shabaab derweil weiter und eine Befriedung Somalias scheint unmöglich zu sein.