SPD in "Bild"-Umfrage erstmals vor CDU/CSU

Die deutschen Sozialdemokraten haben ihre Konkurrenten von der CDU/CSU nach einer neuen Umfrage in der Wählergunst überholt. Laut dem aktuellen Meinungstrend des Instituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung gewinnt die SPD im Vergleich zur Vorwoche vier Prozentpunkte hinzu und kommt auf 31 Prozent, wie bild.de am Montag berichtete. CDU/CSU verlieren knapp drei Punkte und kommen auf 30 Prozent. Die beiden Unionsparteien einigten sich am Montag auf Kanzlerin Angela Merkel als gemeinsame Spitzenkandidatin für die Bundestagwahlen im September. Nicht zuletzt der Druck durch Schulz' Kandidatur für die SPD, ließ die beiden Schwesternparteien diverse Konflikte vorerst begraben.

Bereits in den vergangenen Tagen konnte sich die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz über einen deutlichen Aufwärtstrend in den Umfragen freuen. Die Werte vom Sonntag ließen die Hoffnungen der SPD auf einen Erfolg bei den nahenden Wahlen wachsen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die "Bild am Sonntag" ermittelte, legte die SPD im Vergleich zur Vorwoche um sechs Punkte zu und erreicht nun 29 Prozent. Dies war der höchste Wert seit mehr als vier Jahren, wie die "BamS" berichtet. CDU/CSU verlieren demnach vier Punkte und kommen nur noch auf 33 Prozent. So nah beieinander lagen die beiden großen Parteien demnach zuletzt im Juli 2012.

Könnten die Bundesbürger den Regierungschef direkt wählen, liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Emnid-Umfrage noch knapp vor ihrem Herausforderer. So gaben 41 Prozent in der "BamS"-Umfrage an, in einer Direktwahl für Merkel stimmen zu wollen, 38 Prozent für Schulz. Für den Sonntagstrend befragte Emnid zwischen dem 26. Jänner und vergangenem Donnerstag 2.233 repräsentativ ausgewählte Teilnehmer. In der Regel haben Umfragen eine Fehlervarianz.

(APA/dpa)