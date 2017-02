Was für Japans Premier in Washington auf dem Spiel steht

Tokio. Als im Juli 1853 vier riesige amerikanische Schiffe vor der Bucht von Tokio lauerten, blieb dem bis dahin abgeschotteten Japan keine Wahl mehr. Ab sofort solle man ein freundliches Miteinander durch Güteraustausch pflegen, hatte der US-Präsident Millard Fillmore in seinem durch Entsandte übergebenen Brief an den japanischen Kaiser gefordert. Was sich freundschaftlich las, war als Drohung gemeint. Die Schiffe waren mit Kanonen ausgestattet. Bevor man vom militärisch übermächtigen Amerika überrannt würde, willigte Kaiser Koumei lieber ein. Auch dank dieser Öffnung zählt Japan heute zu den reichsten Ländern der Welt.

