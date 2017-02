Orban: "Haben eine Rebellion hinter uns"

Im vergangenen Jahr hätten jene Kräfte in Europa rebelliert, deren Stimme bisher nicht gehört worden sei, da sie die politische Korrektheit einer "Maulsperre" unterworfen habe. Das meinte der rechtskonservative ungarische Premier Viktor Orban am Freitag in seiner 19. Rede an die Nation.

Die Ungarn hätten die Rebellion hinter sich und seien vielleicht die ersten, die 2010 rebelliert hätten, betonte der Premier. Ungarn habe in sieben Jahren sein "eigenes politisch-wirtschaftliches System aufgebaut, das auf uns zugeschnitten ist und unserem Geschmack entspricht".

Als Beispiele für die Rebellion Ungarns führte Orban das "Heimschicken" des Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Besteuerung der multinationalen Unternehmen an. Für Orban habe das Jahr 2016 bewiesen, dass die globale und liberale Weltordnung durchaus veränderbar sei. Brexit, die amerikanische Präsidentschaftswahl sowie das ungarische Referendum gegen Flüchtlingsquoten seien Beispiele dafür, dass die Menschen vielerorts Hochmut und Obrigkeit, den Zwang der Utopien "satt hatten".

"Ungarn hat nebenbei auch Europa geschützt"

Zur Flüchtlingskrise sagte der Premier: Obwohl die frühere US-Regierung, Brüssel und "noch dazu auch Berlin" verkündet hätten, dass die Migranten nicht aufgehalten werden dürften, habe die ungarische Regierung widerstanden, einen Zaun gebaut und damit nicht nur Ungarn, sondern "nebenbei auch Europa" geschützt.

"Die wahren Flüchtlinge werden wir natürlich aufnehmen", betonte Orban und nannte zugleich fünf große Angriffe, die das Land 2017 abzuwehren habe. Dabei ginge es u.a. darum, dass Brüssel mittels zentraler Preisregelung Ungarn die Senkung der Gas- und Strompreise verbieten wolle und weiter um die Frage der Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen, solange ihr Asylantragsverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen sei.

(APA)