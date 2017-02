Polens Ministerpräsidentin bei Autounfall verletzt

Nach einem Autounfall ist die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Freitag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bei dem Unfall in Oswiecim (Auschwitz) sei der Regierungschefin "nichts Ernstes" zugestoßen, sie müsse sich aber einigen "Routineuntersuchungen" unterziehen, sagte Regierungssprecher Rafal Bochenek dem Radiosender IAR.

Szydlos Zustand sei stabil, sie müsse aber mindestens einen Tag im Krankenhaus bleiben, berichtete der Sender weiter. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe Ermittlungen aufgenommen.

Medienangaben zufolge hatte ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Fiat den Wagen der Ministerpräsidentin gerammt, der daraufhin von der Straße abkam. Ein Leibwächter zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu. Es soll sich um einen Knochenbruch handeln.

Die Politikerin der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) war auf dem Weg in ihren Heimatort. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zur genauen Unfallursache.

(APA/AFP/dpa)