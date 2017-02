Mehrere Verletzte bei Demonstration für Wahlreform in Bagdad

Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, demonstrierten tausende Anhänger des schiitischen Klerikers Moktada al-Sadr zunächst friedlich für eine Wahlreform vor den Provinzwahlen im September.

Dann hätten jedoch einige Demonstranten versucht, die Absperrung zur hochgesicherten Grünen Zone zu durchbrechen, woraufhin die Polizei Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt habe.

Der Polizei zufolge wurden mindestens elf Menschen verletzt, Dutzende weitere klagten über Atembeschwerden. AFP-Reporter sahen Verletzte in der Menge, auf TV-Bildern waren mindestens zwei Menschen mit schweren Kopfverletzungen zu sehen. Die Demonstranten forderten die Bildung einer unabhängigen Wahlkommission sowie eine Reform, die kleineren Parteien den Einzug in Institutionen erleichtert. Viele Menschen schwenkten irakische Flaggen.

Bilder von den Protesten:

In-Pictures: Thousands of people pour into #Baghdad’s Tahrir Square demanding reforms to electoral law, and an end to corruption. pic.twitter.com/OHIBh0IYJS