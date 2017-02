Industriellenerbe möglicher US-Botschafter in Wien

Der Industriellenerbe und Philantrop Patrick Park hat laut eigenen Aussagen von US-Präsident Donald Trump das Angebot erhalten, neuer Botschafter der Vereinigten Staaten in Österreich zu werden. Gegenüber der Zeitung "Palm Beach Daily News" sagte er, sein langjähriger Freund Trump habe ihm eine Notiz mit den Worten "Auf zu Deinem nächsten Kapitel, Herr Botschafter" zugesteckt.

Der 63-jährige Sohn des Industriellen Raymond Park, der nach dem Zweiten Weltkrieg als kleiner Holzhänder in Oregon begann und sein gleichnamiges Familienunternehmen durch Kauf und Sanierung bankrotter Industrieunternehmen sowie die Entwicklung großer Immobilienprojekte in Cleveland und Pittsburgh zu einem bedeutenden Akteur im Maschinenbau- und Fahrzeugzulieferermarkt machte, lebt seit dem Jahr 1998 in Palm Beach, Florida hauptsächlich als Veranstalter und Finanzier von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Seit Jahren präsidiert er dem Benefizball des amerikanischen Roten Kreuzes, der in Donald Trumps privatem Anwesen Mar-a-Lago stattfindet.

Wahlspenden an Rudy Giuliani

Park und Trump sind seit Jahren befreundet. "Heute möchte ich unseren möglichen nächsten Präsidenten ehren: Herrn Donald Trump. Wir lieben Sie, Herr Trump!", rief er den versammelten Gästen der Rot-Kreuz-Gala im vorigen Jahr zu.

In der Wahlspendendatei der Federal Election Commission, das ist die US-Wahlbehörde, scheint Park nur zweimal auf. Im Jahr 2000 gab er 2000 Dollar für die rasch wieder beendeten präsidentiellen Ambitionen des damaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani. Im Jahr darauf spendete er 1500 Dollar an den republikanischen Kongressmann Mark Foley. Foleys politische Karriere endete abrupt im September 2006, als bekannt wurde, dass er mehrere junge Laufburschen im Kongressdienst sexuell belästigt hatte.

Ob Park Trump bei der Wahl 2016 über eines der zahlreichen Super-PACs unterstützt hat, also Spendenvehikel, die ihre Finanziers nicht offenlegen müssen, ist nicht ermittelbar. Seine Vorgängerin Alexa Wesner war eine sehr umtriebige Spendensammlerin für Präsident Barack Obama. Auch William Eacho, George W. Bushs Mann in Wien, war ein profilierter Bündler von Wahlspenden für republikanische Politiker.

"Lernen, Schnitzel und Sachertorte zu mögen"

Wolfgang Waldner, Österreichs Botschafter in Washington, bestätigte gegenüber der "Presse", dass Park ihm als Kandidat für die Nachfolge von Alexa Wesner auf dem Wiener Botschafterposten genannt worden sei. "Ich hatte noch keinen Kontakt, werde mich aber diese Woche mit ihm in Verbindung setzen", sagte Waldner.

Park ist ein großer Freund klassischer Musik und spielt laut eigenen Angaben seit dem 14. Lebensjahr mit Hingabe Klavier. Er liebt zudem den Musicalfilm "Sound of Music" über die singender Salzburger Familie Von Trapp. "Ich habe ihn 75 Mal gesehen. Ich kenne jedes Wort und jedes Lied", sagt er zu den "Palm Beach Daily News".

Scherzhaft fügte er über seine ersten Schritte als präsumptiver Botschafter hinzu: "Ich fliege nach Wien und schaue mir die Botschaft an, und dann fahre ich nach Salzburg um zu schauen, ob das Von-Trapp-Haus zu mieten ist. Und dann werde ich lernen, Schnitzel und Sachertorte zu mögen." (Schloss Leopoldskron, der einstige Sitz der Von Trapps, vermietet Zimmer und Suiten.)

Anhörung und Entsendung erst im Frühjahr

Der Botschafterposten in Wien wird angesichts der begrenzten geopolitischen Bedeutung Österreichs und seiner Konfliktfreiheit seit Langem nicht mit Berufsdiplomaten, sondern mit Förderern und Konfidenten des jeweiligen Präsidenten besetzt.

Wann Park nominiert wird, ist derzeit noch offen. Es dürfte bis April oder Mai dauern, ehe er seinen Termin für eine Anhörung im außenpolitischen Ausschuss des Senates und die darauffolgende Abstimmung über seine Bestätigung erhält.