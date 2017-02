Serie von Jihadisten-Verhaftungen in Spanien

Spanische Sicherheitskräfte haben am Mittwoch zwei mutmaßliche Jihadisten, darunter eine Frau, festgenommen. In der Provinz Álava im Baskenland sei ein 41-jähriger Marokkaner inhaftiert worden, der zuvor für die Al-Nusra-Front in Syrien gekämpft und nun in Spanien versucht haben soll, neue Mitglieder für die Terroroganisation "Islamischer Staat" (IS) anzuwerben, teilte das Innenministerium in Madrid mit.

Die Al-Nusra-Front war der syrische Ableger der islamistischen Terrormiliz Al-Kaida. Der Festgenommene soll sich später von der Miliz abgewandt und dem IS verpflichtet haben.

Zudem sei in der beliebten Mittelmeer-Touristenmetropole Alicante an der Costa Blanca eine 36-jährige Spanierin gefasst worden, die ebenfalls mit dem IS zusammengearbeitet habe. Sie habe unter anderem über soziale Netzwerke extremistisches Material verbreitet, darunter extrem gewalttätige Videos, hieß es. Den Ermittlungen zufolge wollte sie demnächst mit ihren vier minderjährigen Kindern an die syrisch-irakische Grenze reisen und sich dort dem IS anschließen.

Bereits am Dienstag war auf den Kanarischen Inseln ein 33jähriger Marokkaner inhaftiert worden, der im Namen des IS nach eigenen Angaben "einen großen und Aufsehen erregenden Anschlag verüben" wollte. Der Mann war illegal nach Spanien eingewandert und wurde seit 2012 von den Behörden beobachtet. In Bilbao (Baskenland) wurde zudem ein weiterer mutmaßlicher Jihadist gefasst, ein 44-Jähriger aus Algerien.

