Serbiens „Kaiser“ Vučić will neue Kleider

Zumindest ein Übermaß an Sitzfleisch kann man Serbiens umtriebigen Premier Aleksandar Vučić kaum vorwerfen. Zwei Mal in drei Jahren hat der Chef der nationalpopulistischen SNS seine Landsleute bereits ohne Not zu vorzeitigen Parlamentswahlen an die Urnen gezwungen. Und nur ein halbes Jahr nach Amtsantritt seiner derzeitigen Regierung bläst der leidenschaftliche Dauerwahlkämpfer zum nächsten Stimmenstreit. Serbiens allgewaltiger Kaiser will nun neue Kleider: Am Dienstagabend kündigte der 46-Jährige mit dem ihm eigenen Pathos seine kaum mehr überraschende Kandidatur bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen im April an.

