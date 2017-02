Die Fake News der Trump-Gegner

Fake News. Der Begriff machte im Vorjahr Karriere. Vor den US-Wahlen waren solche absichtsvoll gestreuten falschen Nachrichten massenhaft in den sozialen Medien verbreitet worden. Eine kleine Auswahl: Der Papst habe Donald Trump seine Unterstützung gegeben. Der IS soll seine amerikanischen Anhänger aufgerufen haben, Hillary Clinton zu wählen. Schließlich habe die Demokratin den Terroristen auch US-Waffen verkauft, wie an anderer Stelle zu lesen war. Die meisten dieser hunderttausendfach aufgerufenen Falschnachrichten nutzten dem Trump-Lager. Einige Experten verstiegen sich deshalb zu der These, sie hätten den Wahlausgang beeinflusst. Es gab aber auch schon damals die nicht auf ein rechtes sondern auf ein linkes Publikum zielten. Und mittlerweile sind solche Fake News im Aufwind.

