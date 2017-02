McMaster neuer Trump-Berater

US-Präsident Donald Trump hat den Nachfolger seines zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn ernannt. Generalleutnant H.R. McMaster wird diese Position übernehmen, teilte Trump am Montag in seinem Privatclub Mar-a-Lago in Florida mit. Trump sagte McMaster habe ein "enormes Talent und enorme Erfahrung".

Der 54-jährige McMaster errang 1991 im Golfkrieg Berühmtheit, als die von ihm kommandierten neun Panzer Dutzende irakische Panzer und sonstige Fahrzeuge ohne eigene Verluste zerstörten. Sein Buch „Dereliction of Duty“ über politische und militärische Führungsfehler im Vietnamkrieg ist Pflichtlektüre für angehende Offiziere der US-Army. Flynn, der frühere Direktor des US-Militärgeheimdienstes, war am Montag vor einer Woche nach nur 24 Tagen im Amt wegen seiner widersprüchlichen Aussagen über Telefonate mit dem russischen Botschafter in den USA zurückgetreten.

(Red.)