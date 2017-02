Der Aufstand der Wissenschaftler gegen Trump

„Echte Fakten, falscher Präsident“ oder „Macht Amerika wieder smart“. Es waren plakative Slogans, mit denen am Sonntag in Boston Hunderte Forscher gegen die Republikaner unter Donald Trump mobil machten. Denn seit der Wahl des New Yorker Milliardärs zum neuen US-Präsidenten sehen sie die Freiheit der Wissenschaften in Gefahr. Die Demonstration war allerdings nur die Vorhut für einen regelrechten internationalen Aufstand am 22. April, dem Welttag der Erde: Forscher und Wissenschaftsinteressierte in 247 Städten wollen sich dem „March for Science“ anschließen, der ursprünglich nur für die US-Hauptstadt Washington geplant war.

