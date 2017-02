Wie Sicherheitsberater die US-Politik prägten

In Washington wird Macht zumeist durch die Nähe zum Präsidenten definiert. Darum gilt der Posten des Nationalen Sicherheitsberaters, der sein Büro im Weißen Haus hat, als einflussreicher als etwa das des Außen- oder Verteidigungsministers. In außen- und sicherheitspolitischen Fragen, zumal in Krisenzeiten, hat er das Ohr des Präsidenten. Der erste Chefberater des Nationalen Sicherheitsrats war 1953 der Banker Robert Cutler unter Präsident Dwight Eisenhower. „Außer dem Präsidenten wusste niemand in der Regierung mehr über die Geheimnisse der nationalen Sicherheit. Und doch war niemand aus dem engeren Zirkel des Präsidenten so unbekannt“, so beschrieb ihn 1974 treffend die „New York Times“ in einem Nachruf.

