Der entscheidende Sturm auf den Westen Mossuls

Die irakische Armee bläst zur entscheidenden Schlacht, um die letzte große Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak zurückzuerobern. Nach der Befreiung des östlichen Teils von Mossul und dessen Umgebung – in einer Offensive, die vier Monate gedauert hat –, nehmen sich die Streitkräfte Bagdads nun den Westteil der Stadt vor, der noch vom IS kontrolliert wird. Am Donnerstag gelang der Armee ein dafür wichtiger Schritt: Innerhalb weniger Stunden nahmen Einheiten den strategisch wichtigen Flughafen im Südwesten der Stadt ein, wie das Staatsfernsehen meldete.

