Kim Jong-nam starb innerhalb von 15 bis 20 Minuten

Kim Jong-nam, der Halbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, ist nach Angaben der malaysischen Behörden innerhalb von 15 bis 20 Minuten gestorben. Dies gehe aus den ersten Ergebnissen der Autopsie hervor, sagte Malaysias Gesundheitsminister Subramaniam Sathasivam am Sonntag. "Er ist im Krankenwagen gestorben."

Der 45-Jährige war am 13. Februar am Flughafen in Kuala Lumpur mit einer hohen Dosis des Nervengifts VX getötet worden. Drei Verdächtige wurden nach dem spektakulären Anschlag festgenommen. "Von VX müssen nur 10 Milligramm absorbiert werden, damit es tödlich ist, also nehme ich an, dass die Dosis höher gewesen ist", sagte der Minister. Kims Haut habe das Gift sehr schnell aufgenommen. "Die Dosis war so hoch, es ging so schnell und im ganzen Körper...sie hätte sein Herz angegriffen, seine Lungen, sie hätte alles angegriffen."

In der Nacht auf Sonntag durchsuchten Spezialeinheiten den Flughafen nach Spuren von Nervengift. "Es wurde kein gefährliches Material gefunden", sagte Staatspolizeichef Abdul Samah Mat. An der Überprüfung waren Nuklear- und Strahlungsexperten beteiligt.

(APA/dpa)