AKP-Wahlkampf findet auch in Österreich statt

Wien/Ankara. Der Auftritt des türkischen Premiers Binali Yıldırım im deutschen Oberhausen vor wenigen Tagen hat hohe Wellen geschlagen. Wie viel Wahlkampf der zunehmend autoritär regierenden AKP ist im europäischen Ausland zumutbar? Am 16. April entscheiden die Türken über eine Verfassungsänderung, die Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit viel mehr Macht ausstatten würde. Yıldırım warb in Deutschland für ein „Ja“, und auch in Österreich sind die Anhänger des Präsidenten recht umtriebig.