Nordirland: Brexit-Wirren dominieren Neuwahlen

Belfast/London. Im Schatten einer Mauer, die noch gar nicht errichtet worden ist, finden in Nordirland heute, Donnerstag, vorgezogene Neuwahlen des Provinzparlaments statt. Mit dem kommenden Brexit wird die bisher offene Grenze zwischen dem Norden der Insel und der Republik Irland zu einer EU-Außengrenze, auf allen Seiten besteht Sorge um die Folgen für den Friedensprozess. Vor „sehr negativen Folgen“ warnt der irische Ministerpräsident Edda Kenny, während der Journalist Seamus Murphy es noch drastischer formuliert: „Wenn wir in zwei Jahren wieder eine Grenze haben, dann fürchten manche, dass wir in fünf Jahren wieder Soldaten und Bomben haben werden.“

In der Volksabstimmung über die Zukunft Großbritanniens in der EU stimmte Nordirland im Vorjahr – ebenso wie Schottland – für den Verbleib in der EU. Schon damals wurden mit dem Votum massive Spannungen in der Regierung offengelegt. Während die Democratic Unionist Party (DUP), die führende Partei der pro-britischen Protestanten, für den Brexit warb, setzte sich ihr Koalitionspartner Sinn Féin, die stärkste Gruppe der katholischen Nationalisten, für die weitere EU-Mitgliedschaft ein.

Fragiler Frieden

Dass die Regierung wenig später auseinanderbrach, war auf den ersten Blick auf einen massiven Korruptionsskandal zurückzuführen, bei dem First Minister Arlene Foster von der DUP eine ungünstige Figur machte. Obwohl Förderungen für erneuerbare Energie buchstäblich beim Fenster hinaus verheizt wurden und dem Steuerzahler Schaden von mindestens 500 Millionen Pfund entstanden war, verweigerte Foster die geforderte Aufklärung. Als sich Sinn Féin schließlich aus der Regierung zurückzog, warf Foster den Nationalisten eine „geheime Agenda“ vor, blieb aber unnachgiebig. London musste die Notbremse ziehen und nach nur einem Jahr Regierungszeit Neuwahlen für Nordirland ausschreiben. Nach dem Friedensabkommen von 1998 stellen die beiden stärksten Kräfte im Landesparlament die Regierung. Kommt es zu keiner Einigung, übernimmt London die Direktverwaltung. Obwohl Nordirlandminister James Brokenshire diesen Schritt „kategorisch“ ausschließt, könnte er unausweichlich werden. Denn die Neuwahlen werden kein Ende der politischen Pattstellung bringen.

Den Nationalisten spielt die Angst vor den Folgen des Brexit in die Hände. Die Führung in London hat einem Ende der freien Einwanderung Priorität eingeräumt und muss daher die 500 Kilometer lange offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland schließen. Diese spielte aber eine entscheidende Rolle im Friedensprozess in Nordirland. Auch die Regierung in London will das nicht verspielen, muss aber zugleich fürchten, dass jedes Zugeständnis an die Iren sofort die Begehrlichkeit der Schotten wecken wird.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2017)