Der Schrecken Viktor Orbáns

Ein unscheinbares Haus in Budapests Rózsa-Gasse. „Bei Momentum klingeln“, hieß es in dem E-Mail, da ist tatsächlich ein solcher Knopf, die Tür öffnet sich. Eine Tür unter der Treppe, hier geht's zum Keller. Ein junger Mann kommt uns entgegen: András Fekete-Györ, 28 Jahre alt, grauer Pulli, Jeans. Er ist allein, im Raum Möbel vom Sperrmüll und ein paar Lagerpaletten. Das also ist der Schrecken aller etablierten Parteien.

("Die Presse"-Printausgabe, 3.3.2017)