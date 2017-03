Paramilitärs

Die schlagkräftigen Schiiten-Milizen

Die „Volksmobilisierungskräfte“ gehören offiziell zur Iraks Streitkräften und haben dem IS in mehreren Schlachten massiv zugesetzt. Krtitiker sehen in ihnen aber politische Soldaten der schiitischen Parteien und einen verlängerten Arm Teherans.