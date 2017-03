Frankreich: Die schwierige Suche der Konservativen nach Ersatzkandidaten

Paris. Es war eine Nachricht, die die letzten Hoffnungen vieler Parteikollegen bei Frankreichs Konservativen zerschlug: Er werde nicht als Ersatzmann oder Retter in der Not bei den Präsidentenwahlen antreten. Dazu sei es „definitiv zu spät“, erklärte der Bürgermeister der Stadt Bordeaux und frühere französische Premierminister, Alain Juppé, am Montag bei einer Pressekonferenz. Zugleich übte er Kritik an François Fillon, dem von den konservativen Les Républicains nominierten Präsidentschaftskandidaten, der von Juppé nach dem Wunsch einiger in der Partei hätte ersetzt werden sollen.

Fillon habe angesichts der günstigen Ausgangslage eine breite Straße für einen fast sicheren Sieg vor sich gehabt. Durch die gerichtlichen Ermittlungen und seine Rechtfertigungsversuche sei Fillon nun aber in einer „Sackgasse“. Fillon habe durch Uneinsichtigkeit und „Starrsinn“ die Sache weiter verkompliziert und mit seiner Kundgebung am Sonntag die ihm verbliebenen Anhänger „radikalisiert“, kritisierte Juppé.

Der Ex-Premier sieht keine Möglichkeit mehr, in dieser vertrackten Situation das bürgerlich-rechte Lager noch hinter sich zu vereinen. Und außerdem habe er auch nicht die geringste Lust, samt seiner Familie wie vor ihm Fillon von Verleumdern attackiert und in seiner Ehre verletzt zu werden. Juppé spielte mit dieser bitteren Bemerkung auf seine Vergangenheit an: Er war wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre in der Zeit von Präsident Jacques Chirac verurteilt, vom Vorwurf einer persönlichen Bereicherung aber freigesprochen worden. Offen ließ Juppé, wen er denn jetzt bei den Wahlen unterstützen werde. Er versuchte gar nicht erst, seinen Pessimismus zu verbergen.

Abgestürzt in der öffentlichen Meinung

Wer wird beim ersten Durchgang der französischen Präsidentenwahlen am 23. April das konservative Lager und dessen Partei Les Républicains also vertreten? Hat diese politische Familie überhaupt noch einen Kandidaten – oder wird sie am Ende zwei oder drei haben? Das wäre noch vor einigen Wochen eine absurde Frage gewesen, hatten doch die Sympathisanten im November bei offenen Vorwahlen mit einer klaren Mehrheit den früheren Premier Fillon als Kandidaten nominiert.

Doch er ist bei einem guten Teil seiner Wählerschaft und erst recht in der öffentlichen Meinung durch die Affäre um die mutmaßliche Scheinanstellung seiner Frau, Penelope, so diskreditiert, dass ihm nur noch sehr geringe Chancen für einen Wahlsieg eingeräumt werden. Bis zum Wochenende sind bereits zahlreiche Parteikollegen und wichtige Mitglieder seines Wahlkampfteams von ihm abgerückt. Die meisten haben noch gehofft, dass Fillon von sich aus auf seine problematisch gewordene Präsidentschaftskandidatur verzichten und dem laut Umfragen aussichtsreicheren und populären Alain Juppé den Vortritt lassen würde.

Fillon blieb zunächst stur

Doch Fillon denkt nicht daran. Er bezeichnet sich als Opfer böswilliger Attacken und räumt allenfalls ein, er habe Fehler gemacht bei seinen Rechtfertigungsversuchen und bei der Verteidigung seiner Frau. Diese hat er viele Jahre lang ohne sichtbare Beweise für eine reelle Arbeit aus öffentlichen Mitteln als parlamentarische Assistentin bezahlt. Alles Zureden und Drohen half offenbar gar nichts. Fillon kündigte am Sonntagabend an, er werde an der Krisensitzung teilnehmen, welche die LR-Führung für den Montagabend einberufen hat.

Seit Sonntag schon verhandelt Ex-Präsident Nicolas Sarkozy mit zahlreichen Personen hinter den Kulissen über einen Ausweg. Vor dem für 18 Uhr anberaumten Treffen der Parteispitze ist allerdings noch kein Notausgang gefunden worden. Sarkozy wollte zuerst Fillon und Juppé zu einer gemeinsamen und versöhnlichen Begegnung bewegen. Natürlich gab es auch Gerüchte, wonach der 2012 abgewählte Staatschef Sarkozy, der sich vergeblich um die Nominierung für 2017 bemüht hatte, womöglich selbst bereit wäre, die Chance für eine Kandidatur beim Schopf zu packen.

Da Fillon weiter alle anderen Optionen ablehnt und Juppé seine Kandidatur endgültig ausschließt, ließ Sarkozy die Idee zirkulieren, Fillon solle einen „Nachfolger seiner Wahl“ finden, um so einen „ehrenvollen Abgang“ zu bekommen. Als Anwärter dafür war der ihm nahestehende Ex-Innenminister François Baroin im Gespräch.

Vermeiden will die Partei aber, dass bei der Präsidentenwahl selbst ein weiterer Kandidat aus den eigenen Reihen neben Fillon antritt. Zwar gibt es den Präzedenzfall der Wahlen von 1995, als mit Edouard Balladur und Jacques Chirac zwei Mitglieder der gaullistischen Partei antraten. Doch heute ist angesichts der starken Rolle des Front National mit Marine Le Pen die Situation grundlegend anders. In jüngsten Umfragen ist Fillon auf 17 Prozent zurückgefallen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2017)