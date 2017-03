Brasilianischer Präsident: "Frauen leisten viel... daheim und im Supermarkt"

Der brasilianische Präsident Michel Temer hat mit sexistischen Bemerkungen in einer Rede zum Weltfrauentag für Protest in den sozialen Netzwerken gesorgt. Er sei "absolut davon überzeugt", wie viel Frauen daheim leisteten, sagte er laut brasilianischen Medienberichten am Mittwoch im Präsidentenpalast der Hauptstadt Brasilia.

Wenn Kinder wohlerzogen seien, sei das nicht das Verdienst des

Mannes, sondern der Frau. "Auch an der Wirtschaft nimmt die Frau in

großem Ausmaß teil", fuhr der Präsident in seiner gut zehnminütigen

Ansprache fort. "Niemand ist fähiger, auf Preistreiberei im

Supermarkt hinzuweisen, als die Frau."

"Schöner Hausfrauentag"

"Das ist eine Amazonaswelle von Macho-Gülle aus den

1950er-Jahren", schrieb ein Twitter-Nutzer. "Für Temer lässt sich

der Tag mit einem "schönen Hausfrauen-Tag" zusammenfassen",

twitterte ein anderer. Auch bei Demonstrationen in mehreren

brasilianischen Städten anlässlich des Weltfrauentags gab es

Proteste gegen den unbeliebten Präsidenten.