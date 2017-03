Auch die Schweiz sagt eine Veranstaltung mit türkischem Außenminister ab

Nun ist auch in der Schweiz eine Veranstaltung mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu abgesagt worden. Das bestätigte der Konferenz- und Veranstaltungsmanager des Hilton

Zurich Airport-Hotels, Alexej Lintchuk, am Donnerstag. Die

Entscheidung habe das Hotel getroffen.

"Die Sicherheit der Teilnehmer und der Mitarbeiter kann nicht

gewährleistet werden", sagte er. Auch die Behörden meldeten Bedenken

an. Selbst ein großes Polizeiaufgebot könne nicht gewährleisten,

dass die Veranstaltung problemlos über die Bühne gehe, sagte ein

Sprecher der für die Sicherheit zuständigen Behörde. Die

Veranstaltung sollte am Sonntag stattfinden.

Minister wollte türkische Konsuln treffen

In Hamburg hatten Behörden bereits einen für Dienstag geplanten

Auftritt Cavusoglus abgesagt. Auch in anderen deutschen Städten

waren Wahlkampfveranstaltungen türkischer Minister gestrichen

worden.

Cavusoglu wollte in Zürich die türkischen Konsuln aus der Schweiz

und Österreich treffen und sich anschließend "mit Mitgliedern der

türkischen Gemeinschaft in der Schweiz austauschen", wie das

Außenministerium in Bern mitteilte. "Die Schweiz legt großen Wert

auf die Meinungsäußerungsfreiheit", hieß es. Die Veranstaltung im

Hilton Hotel war nach Angaben des Hotels von der Union

Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) gebucht worden.