Israel und Putin schmieden neue Allianz

Moskau/Wien. Am Donnerstag besuchte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Russische Föderation zum vierten Mal in eineinhalb Jahren. Beide Staaten verbinden nicht nur mehr als eine Million ehemalige Sowjetbürger, allen voran aus der Russischen Föderation stammende Juden, die nach Israel ausgewandert sind. Auch wirtschaftlich, technologisch und militärisch hat man enge bilaterale Bande – so eng, dass Präsident Wladimir Putin einmal von einer „speziellen Beziehung“ sprach. Der Krieg in Syrien, der die Sicherheitsinteressen Jerusalems berührt, hat das Kooperationsbedürfnis vor allem auf israelischer Seite verstärkt. Auch die vielen Player im syrischen Krieg beunruhigen Israel: allen voran das Mitmischen des Erzfeindes Iran.