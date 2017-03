Standpauke für Türkei im Bundestag

Wien/Berlin. Wenn die Kanzlerin ihre Regierungserklärung in ihrem eher monotonen Stil vom Blatt liest, reißt dies im Bundestag keinen von den Sitzen. Am Donnerstag aber kochten unter der Reichstagskuppel die Emotionen, und dies hatte zum einen mit der Debatte in der Türkei-Frage zu tun und zum anderen mit der Ouvertüre durch Norbert Lammert. Der Bundestagspräsident (CDU) bezog in einer geschliffenen Grundsatzrede dezidiert Stellung und gab so den Ton für seine Nachredner vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2017)